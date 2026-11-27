U17 Việt Nam rời FIFA U17 World Cup 2026 với 1 điểm, 5 bàn thắng và đặc biệt là sự tự tin để làm những điều khó trên sân.

U17 Việt Nam nhìn từ Đại Nhân

Phút 26 trận gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026, Đại Nhân một mình gây sức ép từ giữa sân giữa vòng vây 3 hậu vệ đều vượt trội về thể hình.

Cậu buộc đối phương mắc sai lầm rồi thoát xuống khi tỷ số còn 0-0. Hàng thủ U17 Mali đang dâng cao, thủ môn Abdoul Coulibaly đã đứng sẵn ở sát vòng cấm để bọc lót.

Đại Nhân tìm cách vượt qua thủ môn, nhưng một hậu vệ kịp đuổi về hỗ trợ. Pha bóng khiến nhiều người tiếc vì U17 Việt Nam không có nhiều cơ hội đến gần bàn thắng như thế trước đối thủ mạnh nhất trong lịch sử U17 bóng đá châu Phi.

Khoảnh khắc Đại Nhân không ghi bàn, nhưng thể hiện sự tự tin của cầu thủ 17 tuổi trong cách đưa ra quyết định. Ảnh: M.A

Trước đó 3 ngày, cũng là Đại Nhân ấy, trong trận đấu mà U17 Việt Nam rượt đuổi nghẹt thở với U17 New Zealand. Từ pha phối hợp với Nguyễn Lực, cậu có khoảng trống để tung cú sút gỡ hòa 2-2 - được FIFA chọn là pha lập công đẹp nhất trong trận cầu có 6 bàn thắng.

Hai tình huống đặt cạnh nhau cho thấy một cầu thủ tuổi 17 đã gặp những gì ở Qatar. Có lúc khoảng trống mở ra vừa đủ để những gì cậu nhìn thấy trở thành bàn thắng. Có lúc nó biến mất ngay khi cậu vừa chọn xong cách xử lý.

Cả hai đều rất đáng xem lại, vì ở đó có một tiền đạo trẻ sẵn sàng tự mình đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng.

Ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, điểm ấn tượng trong cú đánh gót của Lê Sỹ Bách bắt đầu từ trước khi cậu chạm bóng. Khi Minh Thủy đưa quả phạt góc vào, Sỹ Bách đã cắt ra cột gần. Cái gót chân làm nên hình ảnh đẹp nhất, còn bước chạy đưa cậu tới nơi có thể làm được điều ấy.

Về cuối trận, Nguyễn Lực đá phạt góc vào lưới, điều cực kỳ hiếm trong bóng đá chuyên nghiệp. U17 Việt Nam vẫn thua 2-3, nhưng ngay trong trận đầu tiên ở World Cup, những chiến binh trẻ đã cho thấy bản thân có thể dùng kỹ thuật và cách di chuyển của mình để gây khó cho một đối thủ mạnh hơn (U17 Bỉ là á quân châu Âu 2026).

Nguyễn Lực và các đồng đội luôn giữ được lối chơi của mình dù đối thủ là ai. Ảnh: M.A

Duy Khang để lại hình ảnh khác. Cậu vào sân ở hiệp hai trận gặp U17 New Zealand, rồi xuất hiện trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 2 để bay người đánh đầu gỡ hòa. Sau 2 lần U17 Việt Nam san bằng tỷ số, U17 New Zealand đều vượt lên.

Đến lần thứ 3, khi trận đấu chỉ còn tính bằng những nhịp bóng cuối cùng, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn bình tĩnh triển khai bóng để giành điểm số lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Khoảnh khắc ấy cũng làm cho 5 bàn thắng trên đất Qatar có thêm ý nghĩa.

Trong tay HLV Cristiano Roland có 4 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, mỗi người để lại dấu ấn riêng trong cách chinh phục mành lưới của những đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Tự tin chơi theo ý mình

Ở trận cuối, U17 Mali cho thấy khoảng cách còn lại. Sau giờ nghỉ, Xuân Hòa có 2 cứu thua trong ít phút trước khi đội bạn mở tỷ số. Cả trận, thủ thành của PVF thực hiện 5 pha cản phá, trong thế trận mà đối thủ dứt điểm 30 lần, với 31 lần chạm bóng trong vòng cấm.

U17 Việt Nam cần bàn thắng, nhưng mỗi lần tìm cách đẩy bóng lên, đội lại gặp sức ép khiến việc đưa bóng tới chân những người có thể tạo khác biệt trở nên khó khăn. Đó là phần khắc nghiệt của trải nghiệm World Cup.

Một đội trẻ có thể ghi những bàn rất đẹp, có thể khiến đối thủ lo lắng đến phút bù giờ, và vẫn còn nhiều việc phải học để duy trì được cách chơi của mình.

U17 Việt Nam làm cho người hâm mộ tự hào. Ảnh: M.A

Hành trình của U17 Việt Nam ở Qatar là 1 điểm. Khi giải đấu lùi xa, người hâm mộ sẽ nhớ bước chạy và cú đánh gót “phong cách Ztalan Ibrahimovic” của Sỹ Bách, bàn thắng Olympic (và cú sút phạt trực tiếp thành bàn) của Nguyễn Lực, cú đánh đầu của Duy Khang, và cả lần Đại Nhân tìm đường qua Coulibaly.

Pha cuối cùng ấy không xuất hiện trên bảng điện tử, nhưng vẫn đáng giữ lại khi kể về lứa cầu thủ mà ông Cristiano Roland tự tin gọi là “thế hệ vàng”.

Ở tuổi 17, trước một thủ môn đã đứng chờ sẵn - như Manuel Neuer vẫn lên rất cao mỗi lần hàng thủ Bayern Munich và tuyển Đức dâng lên giữa sân - và 3 hậu vệ đang đuổi về, Đại Nhân đã nhìn thấy một con đường để đi tiếp.

Lần ấy, rất tiếc, khoảng trống khép lại. Những gì cậu và các đồng đội đã làm trong 3 trận đủ để CĐV muốn xem họ sẽ xử lý thế nào khi khoảng trống ấy mở ra lần nữa.

“Được chơi theo ý mình, những gì tích cực hoàn toàn có thể đến”, Jose Mourinho, một trong những HLV thành công nhất lịch sử, luôn khuyến khích học trò. HLV Cristiano Roland cũng truyền đạt điều tương tự cho U17 Việt Nam.

Không thể vào vòng knock-out U17 World Cup 2026, nhưng Nguyễn Lực, Lý Bách, Xuân Hòa, Đại Nhân, đội trưởng Đăng Khoa… có thể làm nên những điều to lớn hơn trong tương lai.

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