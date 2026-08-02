Sau các màn trình diễn tại Livestage 2, ở tập 5 của Tinh hà say hi, dàn "anh trai" chia thành 2 liên quân, bước vào loạt thử thách để tích luỹ điểm cá nhân.

Livestage 3 được công bố có 2 lượt đấu chính: Xây dựng EP gồm 3 bài hát có câu chuyện được liên kết rõ ràng và thi đấu vũ đạo với 3 hiệp. Quang Hùng MasterD và Dương Domic là 2 liên quân trưởng.

Tập 5 xoay quanh màn lập đội căng thẳng giữa 2 liên quân. Pháp Kiều, DANG HONG HAI, buitruonglinh trở thành tâm điểm vì sự đa năng, trái ngược là Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Jaysonlei.

Quang Hùng MasterD khiến Xuân Định bật khóc khi chủ động chọn nam ca sĩ về đội. Trước đây, cả hai từng có xích mích.

Dương Domic, Quang Hùng MasterD.

Ở thử thách theo cặp - "Qua cầu gió bay", các cặp đôi ngồi đối mặt nhau, cần cố gắng giữ 1 tờ giấy bằng phần trán và gương mặt. Wren Evans gây cười khi vô tình chạm môi vào trán Xuân Định, bị MC Trấn Thành, Ali Hoàng Dương tố rằng đây là hành động có chủ đích.

Song Luân cho rằng Wren Evans cố ý chu môi khi thực hiện thử thách, bộ đôi tuy không có điểm số cao nhưng lại "có nhau". Xuân Định không giấu được vẻ ngượng ngùng, Wren Evans vội giải thích rằng mọi thứ chỉ là "kịch bản". CONGB hài hước đề nghị ê-kíp bật nhạc lãng mạn cho tình huống này.

Cả hai thất bại nhiều lần vì ngượng ngùng.

Thử thách "Đưa em về nhà" đòi hỏi người chơi phải cõng 1 "anh trai" từ đội đối thủ, cố gắng cắn sợi kẹo dẻo trong khi bị người trên lưng tìm cách cản trở. Ở thử thách đối kháng tập thể - "Vào phòng", các người chơi phải di chuyển liên tục, tìm đúng căn phòng có số người phù hợp theo luật mà Trấn Thành phổ biến.

Bên cạnh phần trò chơi, 6 bản nháp ca khúc mới được hé lộ gồm: Run to you, Edge dancing, Một người như thế, Spring love, MRT, Secret. Ở Livestage 3, một số người chơi ở liên quân thua cuộc sẽ phải ra về.

Loạt thử thách ở tập 5.

Ảnh, video: BTC