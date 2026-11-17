Sau nụ hôn gây chú ý trong MV, ca sĩ Quang Lê và Tố My - 'Ngọc nữ Bolero' lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, khẳng định chỉ xem nhau như anh em thân thiết.

Tố My - Quang Lê phủ nhận yêu nhau, tiết lộ mối quan hệ thật

Ca sĩ Quang Lê là một trong những khách mời tại họp báo công bố liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Tố My. Nam ca sĩ tiết lộ thời gian qua bận rộn, lịch trình dày đặc. Để kịp có mặt tại sự kiện, anh đã bay từ Italia về Việt Nam vì lời hứa với đàn em.

Quang Lê - Tố My ngẫu hứng song ca và trêu nhau trên sân khấu.

Tại sự kiện, cả hai ngẫu hứng song ca bài hát Thương nhau câu hò sắc son. Nam ca sĩ nhắc lại kỷ niệm tham gia một dự án MV gần đây của Tố My, trong đó cả hai có cảnh hôn tình cảm. Hành động này gây chú ý với khán giả, đồng thời vấp phải một số ý kiến trái chiều.

Trước câu hỏi về mối quan hệ tình cảm hiện tại, Quang Lê và Tố My đều lên tiếng phủ nhận. Nữ ca sĩ hài hước nói: "Em với anh Lê mà yêu nhau là cháy nhà!". Quang Lê cũng khẳng định nụ hôn trong MV hay trên sân khấu đơn thuần chỉ phục vụ cho phần trình diễn.

Clip Quang Lê và Tố My chia sẻ về mối quan hệ

"Không ai yêu Tố My được đâu. Ai mà lấy em phải 1 là 1, 2 là 2, có tính cách rõ ràng, quyết đoán. Họ phải thương em lắm, còn những người ngang ngang sẽ không lấy được đâu”, anh tếu táo nhắn nhủ đàn em.

Trước lời nhận xét của đàn anh, Tố My phân trần cô chỉ hơi cầu toàn. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai lâu nay vốn thân thiết, xem như anh em nên thường hay trêu ghẹo nhau.

Để tiếp tục màn trêu chọc, Quang Lê bất ngờ tuyên bố nếu không được hôn Tố My sẽ xuống sân khấu hôn MC Trác Thúy Miêu. Vừa dứt lời, nam ca sĩ tiến xuống phía dưới và hôn lên trán đồng nghiệp, khiến mọi người có mặt bật cười.

Tố My nỗ lực trở lại sau biến cố sức khỏe

Nhìn lại hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tố My cho biết để có được những thành tựu hiện tại, cô đã phải đánh đổi bằng công sức, mồ hôi nước mắt và cả sức khỏe.

Ca sĩ Tố My.

Tố My từng nhập viện cấp cứu sau thời gian làm việc quá sức. Cô bị tổn thương mạch máu não nhẹ, có dấu hiệu tiền đột quỵ. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một đoạn động mạch não của nữ ca sĩ bị phình to.

Biến cố sức khỏe khiến Tố My thay đổi suy nghĩ, học cách cân đối giữa công việc và chăm sóc bản thân, dành thời gian tận hưởng cuộc sống.

"Thật may tôi bình phục và trở lại với đường đua âm nhạc để chạy bằng cả 200% sức lực. Chỉ riêng năm nay, tôi đã ra 8 MV và 1 liveshow, lại còn biểu diễn trong và ngoài nước", cô bày tỏ.

Tố My thừa nhận chịu nhiều áp lực khi chuẩn bị liveshow đánh dấu cột mốc một thập kỷ ca hát. Với cô, chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc mà còn phải kể được câu chuyện hành trình nghệ thuật bằng ngôn ngữ âm nhạc có chiều sâu. Nữ ca sĩ đặt niềm tin vào tổng đạo diễn Trần Thành Trung để bảo đảm sự chỉn chu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Tố My đánh dấu cột mốc làm nghề sau 10 năm ca hát.

Dù sinh ra ở miền Trung, Tố My đã có nhiều năm lập nghiệp tại miền Nam. Vì vậy, việc đưa văn hóa Nam Bộ vào liveshow, ngay sau khi ra mắt album Vol.2, được cô xem là món quà tri ân mảnh đất và khán giả đã đồng hành suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tố My định hướng làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời giữ gìn những giá trị âm nhạc truyền thống.

Ngoài Quang Lê, liveshow quy tụ nhiều khách mời như danh ca Hương Lan, NSƯT Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Phụng, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung (2 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung), Lâm Vỹ Dạ, Tiêu Minh Phụng... Chương trình dự kiến diễn ra ngày 3/1/2027.

Ảnh, clip: HK, NVCC