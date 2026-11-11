NSND Thu Hiền ‘mắng’ Quang Lê giữa phòng thu

Ca sĩ Quang Lê vừa đăng trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh anh “toát mồ hôi” khi bị NSND Thu Hiền mắng giữa phòng thu. Nam ca sĩ kèm biểu tượng cười lớn, cho thấy không khí buổi làm việc giữa hai thế hệ nghệ sĩ vẫn vui vẻ, thân tình dù đàn chị không nể nang khi góp ý chuyên môn.

NSND Thu Hiền là giọng ca gắn với dòng dân ca và ca khúc cách mạng, nổi tiếng với lối hát mượt mà, luyến láy tinh tế cùng sự nghiêm khắc trong nghề. Quang Lê theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca. Việc làm việc trực tiếp với một tiền bối của dòng nhạc dân gian là dịp để nam ca sĩ trau chuốt thêm cách xử lý từng câu hát.

NSND Thanh Lam biểu diễn máu lửa

NSND Thanh Lam đăng loạt ảnh biểu diễn tại Đêm hội Cồng chiêng ở Pleiku, Gia Lai. Nữ ca sĩ xuất hiện đầy năng lượng trên sân khấu và bày tỏ niềm vui khi cùng các nghệ sĩ góp phần “thắp sáng triệu con tim” khán giả phố núi.

NSND Thanh Lam biểu diễn tại Đêm hội Cồng chiêng ở Pleiku.

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gắn với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc như Jrai, Bahnar. Đêm hội là dịp đưa âm thanh cồng chiêng đến gần hơn với công chúng, kết hợp cùng phần trình diễn của các ca sĩ khách mời. Sau nhiều thập kỷ ca hát, Thanh Lam vẫn giữ phong độ biểu diễn sung mãn với chất giọng nội lực, cách hát phóng khoáng làm nên thương hiệu.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV