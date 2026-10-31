Sao Việt 31/10/2026:

Tin sao Việt 31/10: Ca sĩ Quang Lê tiết lộ chuyện gia đình từng mất 100 cây vàng vì lý do đau lòng. Diễn viên Võ Hoài Nam gợi cảm khác lạ.

Ca sĩ Quang Lê tiết lộ gia đình mất 100 cây vàng

Trong buổi gặp diễn viên hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê lần đầu tiết lộ về biến cố lớn của gia đình. Chuyện xảy ra nhiều năm trước, cha anh mê đỏ đen, sau nhiều cuộc chơi thâu đêm đã "nướng" sạch phần lớn tài sản trong nhà có giá trị ước tính "hàng trăm cây vàng". Sự việc khiến gia đình ca sĩ Quang Lê lao đao, chật vật trong thời gian dài; tình cảm vợ chồng giữa cha mẹ anh cũng rạn nứt. Nghe lời con trai khuyên, mẹ nam ca sĩ quyết định hàn gắn với ông.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Quang Lê chia sẻ một sự kiện đáng nhớ khác là em gái anh từng thua lỗ nặng vì chơi chứng khoán. Thời điểm đó, Quang Lê gửi 150 nghìn USD ở chỗ em gái. Cô hỏi mượn anh trai số tiền này để chơi chứng khoán, khi nào kiếm lời sẽ trả lại anh. Không ngờ, trong một cuộc biến động thị trường, em gái Quang Lê thua lỗ đến 500 nghìn USD.

Quang Lê chia sẻ 2 biến cố lớn về tiền bạc của gia đình.

Diễn viên Võ Hoài Nam gợi cảm khác lạ

Trên trang cá nhân, diễn viên Võ Hoài Nam gây chú ý với bức ảnh phong trần. Anh để mình trần, chỉ khoác áo khoác nỉ bông mềm màu đỏ mận rộng rãi thả hững hờ trước ngực, tóc vuốt keo ngược gọn gàng kết hợp đeo dây chuyền và vòng tay màu vàng - hình ảnh gợi liên tưởng đến các vai ông trùm xã hội đen trên màn ảnh Việt.

"Ta muốn trói, thời gian lưng chừng núi/ Để buộc mình, hoà quyện với ngàn mây/ Cho tâm hồn, thoả sức được ngất ngây/ Và năng lượng, luôn đong đầy mỗi sáng", nam diễn viên dùng thơ để diễn tả tâm trạng.

Bài đăng của Võ Hoài Nam thu hút nhiều bình luận. Bên cạnh những lời khen dáng vẻ phong trần, nhiều khán giả cũng nhiệt tình làm thơ đối đáp lại "Vua bãi rác".

Diễn viên Võ Hoài Nam gợi cảm khác lạ.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV