Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình 17 chủ tịch UBND xã vì không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp.

Theo công văn, ngày 1/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Qua theo dõi, UBND tỉnh nhận thấy một số cơ quan, đơn vị đăng ký thành phần dự họp chậm. Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không dự đầy đủ đến khi hội nghị kết thúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ tịch UBND 17 xã, gồm: Ia Chim, Sa Loong, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sa Bình, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh và Sơn Hà.

Các chủ tịch UBND xã trên bị phê bình vì không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 1/10. Ảnh: N.X

Để chấn chỉnh tình trạng này, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - yêu cầu các sở, ngành, địa phương đăng ký đúng thành phần, đúng thời hạn khi tham dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Cán bộ, công chức được phân công dự họp phải tham dự đầy đủ, đúng giờ và xuyên suốt. Trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải báo cáo và được người chủ trì đồng ý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương chấn chỉnh tình trạng đăng ký chậm, dự họp không đầy đủ hoặc tự ý rời cuộc họp khi chưa được người chủ trì đồng ý. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành quy định dự họp.

Văn phòng UBND tỉnh được giao tiếp tục theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm hoặc tái diễn để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê bình, kiểm điểm.