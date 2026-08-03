Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS xã Rờ Kơi đã thi công đạt hơn 94% khối lượng. Ảnh: Ngọc Chí

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, đơn vị chủ đầu tư, xác định việc hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong và Dục Nông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn nước rút.

Chủ đầu tư phải trực tiếp bám sát từng công trường, từng dự án và từng điểm nghẽn để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

Việc phân công nhiệm vụ phải thực hiện theo tinh thần “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm. Tiến độ từng công trình phải được kiểm soát chặt chẽ, các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được xử lý kịp thời.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc và thiết bị; tổ chức thi công liên tục theo phương án “3 ca, 4 kíp”; chủ động xây dựng kế hoạch bù tiến độ theo từng ngày, từng tuần.

Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ 4 trường đúng thời hạn đã cam kết, sẵn sàng tổ chức khánh thành đồng loạt và đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phải trực tiếp chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng, tổ chức thi công và nghiệm thu các hạng mục theo đúng quy định; bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn phòng cháy, chữa cháy; chỉ những hạng mục đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng và an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường mới được bàn giao, đưa vào khai thác.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, cam kết hoàn thành đưa vào sử dụng 4 Trường phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS trong tháng 8/2026 theo kế hoạch. Ảnh: Ngọc Chí

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh yêu cầu chủ động xây dựng, triển khai phương án tổ chức và vận hành đối với từng trường.

Trong đó, cần xác định cụ thể nhu cầu học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trang thiết bị, kinh phí hoạt động và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm các trường có thể đi vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, các nhà thầu đều cam kết hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Loong và Dục Nông trong tháng 8/2026, đúng kế hoạch đề ra.

Đến hết tháng 7, tổng khối lượng thi công của 4 dự án ước đạt khoảng 85,25%. Trong đó, trường tại xã Rờ Kơi đã hoàn thành hơn 94% khối lượng; Dục Nông đạt 90%; Sa Loong đạt 84% và Mô Rai đạt 74%.