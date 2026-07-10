Sáng 10/7, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, tháo gỡ khó khăn về đơn giá nhân công và nguồn vốn trong quá trình triển khai dự án xây trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện Công an tỉnh - đơn vị chủ đầu tư dự án; nhà thầu thi công và đại diện các đơn vị chức năng thuộc UBND tỉnh.

Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu chủ trì họp bàn tháo gỡ vướng mắc về đơn giá nhân công tại các dự án trường vùng biên. Ảnh: Đức Phong

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh Lai Châu (chủ đầu tư) cho biết khó khăn chủ yếu hiện nay là thiếu hụt nguồn lao động tại chỗ. Do các công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, nhà thầu phải huy động công nhân từ các địa phương khác, làm phát sinh thêm các chi phí đi lại, ăn ở và phụ cấp.

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Giang (đại diện nhà thầu thi công 10/11 dự án xây trường biên giới tại Lai Châu) thông tin, tại thời điểm thi công cao điểm, mỗi công trình cần từ 400 đến 600 lao động. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân lực, mức lương thực tế doanh nghiệp phải trả cho người lao động đang cao gấp 2-3 lần so với đơn giá nhà nước công bố. Sự chênh lệch này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hợp đồng và nguồn vốn dự án.

Đại diện nhà thầu thi công phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Phong

Đơn cử như ở dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Pa Tần (tổng mức đầu tư hơn 263,5 tỷ đồng), nếu tiếp tục dùng nguồn kinh phí dự phòng để điều chỉnh, bù giá nhân công và vật liệu theo thực tế chi trả, dự án sẽ không còn khả năng đáp ứng.

Từ thực trạng này, Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) và các sở, ngành khảo sát thực tế để có cơ sở đề xuất điều chỉnh cơ chế xác định đơn giá nhân công phù hợp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải thống nhất với phương án xử lý đơn giá nhân công do Công an tỉnh đề xuất, trên nguyên tắc bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cấp thiết để ưu tiên nguồn lực cho công tác dạy và học. Đối với khâu giải phóng mặt bằng, tỉnh đã tạm ứng kinh phí nhằm đảm bảo tiến độ, đồng thời giao các cơ quan chuyên môn tham mưu kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn.

Công trường thi công trường học ở Dào San tháng 7/2026. Ảnh: Đức Hoàng

Tỉnh Lai Châu đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới (Công an tỉnh làm chủ đầu tư 10 dự án, còn lại thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh).

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc thi công các hạng mục ngoài trời nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Để hỗ trợ các đơn vị thi công, cuối tháng 6/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 4 tổ công tác luân phiên làm việc vào các ngày cuối tuần. Lực lượng công an tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu qua các khu vực địa hình hẹp, bốc dỡ thiết bị và dọn dẹp vệ sinh phòng học tại 4 dự án thuộc các xã: Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San.