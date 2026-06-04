Xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy giảm nghèo bền vững, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật và định hướng phát triển sản xuất. Qua đó, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Tại các địa phương miền núi của tỉnh, công tác truyền thông giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt cộng đồng, tập huấn kỹ thuật sản xuất, hội nghị đầu bờ, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình và thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình kinh tế hiệu quả cũng như kiến thức khoa học kỹ thuật mới.

Được tiếp cận thông tin đầy đủ, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, chuyển từ tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Được tiếp cận thông tin đầy đủ, người dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp.

Xã Đường Hoa là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn kỹ thuật, người dân đã tích cực cải tạo diện tích chè già cỗi, thay thế bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao như Ngọc Thúy, Hương Bắc Sơn, Kim Tuyên; đồng thời chuyển đổi sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ.

Hiện toàn xã có gần 200ha chè, trong đó 20ha được chứng nhận hữu cơ. Sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt từ 1.400-1.600 tấn, năng suất bình quân đạt 9-10 tấn/ha/năm, riêng giống chè Ngọc Thúy đạt 15-16 tấn/ha.

Cùng với đó, các chương trình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, gắn với các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch nông thôn. Đây là kênh truyền thông giảm nghèo thiết thực, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động tạo sinh kế và đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo thông tin gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 đạt trên 84,1 triệu đồng/người/năm; năm 2025 khoảng 100 triệu đồng/người/năm, cao hơn khoảng 2,5 lần so với mục tiêu chung của cả nước.

Từ việc đưa thông tin đến gần người dân, giúp người dân hiểu chính sách, tiếp cận kiến thức và thay đổi tư duy sản xuất, Quảng Ninh đang từng bước biến giảm nghèo thông tin thành động lực quan trọng để phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.