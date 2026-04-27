Tổ công nghệ số “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Tại phường Hòa Bình (Phú Thọ), công tác giảm nghèo thông tin không triển khai chung chung mà được cụ thể hóa bằng từng việc làm sát với nhu cầu của người dân. Lực lượng nòng cốt là các tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công trên môi trường số.

Sau sáp nhập, UBND phường đã kiện toàn 94 Tổ công nghệ số cộng đồng với 678 thành viên được tập huấn kỹ năng chuyển đổi số trước khi triển khai nhiệm vụ, hoạt động tại toàn bộ các tổ dân phố. Mỗi tổ được giao chỉ tiêu cụ thể, có theo dõi, đánh giá định kỳ.

Trong đó, các mục tiêu trọng tâm gồm: trên 90% hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; trên 95% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà khi có nhu cầu.

Điểm khác biệt là không dừng ở tuyên truyền, các thành viên tổ trực tiếp đến từng hộ dân ở cơ sở để hướng dẫn thao tác cụ thể như cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công, sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử... Với người cao tuổi hoặc người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, việc hướng dẫn được thực hiện nhiều lần, đến khi người dân có thể tự thao tác.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mà còn đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dân.

Song song với hướng dẫn trực tiếp, các tổ áp dụng nhiều hình thức truyền thông đơn giản, dễ tiếp cận như sử dụng các video ngắn, dễ hiểu; mã QR được in và đặt tại nhà văn hóa để người dân chủ động tra cứu; nhóm Zalo theo từng khu dân cư được lập để hỗ trợ từ xa; số điện thoại của thành viên tổ được công khai để người dân liên hệ khi cần.

Ngoài ra, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường thường xuyên xuống cơ sở để hướng dẫn thêm và xử lý các vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, các tổ không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mà còn đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dân.

Cách làm này giúp thông tin chính sách được “chuyển hóa” thành hành động cụ thể, đến từng hộ gia đình. Đây là yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo thông tin từ cơ sở.

Từ hướng dẫn làm đến chủ động sử dụng

Hiệu quả của hoạt động truyền thông cơ sở thể hiện rõ qua sự thay đổi trong hành vi của người dân. Nếu trước đây, nhiều người còn e ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thì nay đã chủ động thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Đến cuối năm 2025, 85/94 Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân, đạt hơn 90%. Trong đó, 92% hộ gia đình được hỗ trợ cài đặt và kích hoạt VNeID mức 2; gần 90% hộ được trang bị kỹ năng số cơ bản; hơn 87% hộ biết sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; gần 70% hộ dân đã được hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, các tổ đã hỗ trợ 410 trường hợp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà, chủ yếu là người cao tuổi, người đi lại khó khăn. Đây là nhóm dễ bị hạn chế trong tiếp cận thông tin, nên việc hỗ trợ trực tiếp giúp họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Một thay đổi đáng chú ý là người dân bắt đầu chủ động sử dụng dịch vụ công. Trong quý I năm nay, hơn 600 hồ sơ đã được người dân tự nộp trực tuyến từ nhà. Trước đó, phần lớn các thủ tục đều phải thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Việc người dân tự nộp hồ sơ cho thấy rào cản về thông tin và kỹ năng đã từng bước được tháo gỡ. Khi đã quen với thao tác, người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ mà có thể chủ động thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực hành chính, các Tổ công nghệ số cộng đồng còn hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế. Hộ kinh doanh được hướng dẫn mở tài khoản thanh toán điện tử, đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội. Qua đó, người dân không chỉ tiếp cận thông tin mà còn biết cách sử dụng thông tin để tạo thu nhập.

Từ những kết quả cụ thể này, năm 2025 phường Hòa Bình đứng thứ nhất toàn tỉnh về chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời đứng đầu về mức độ chuyển đổi số. Kết quả này có sự đóng góp trực tiếp của lực lượng thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng – những người làm công tác thông tin, tuyên truyền ngay tại cơ sở.