Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm; những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025 trong bối cảnh tỉnh tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của ngành Kiểm tra Đảng ở Quảng Ninh bảo đảm không ngắt quãng, bỏ sót. UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ nhân sự dự kiến tham gia BCH đảng bộ, BTV đảng ủy, UBKT đảng ủy các xã, phường, đặc khu đối với 1.727 trường hợp, đảm bảo đúng theo chỉ đạo mới của Trung ương trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động.

Ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các quyết định chỉ định, chuẩn y UBKT; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy các xã, phường, đặc khu, Cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh... UBKT Tỉnh ủy định hướng cho đảng ủy, UBKT đảng ủy 54 xã, phường, đặc khu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được ở giai đoạn trước, kịp thời bắt nhịp với các hoạt động chung của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ được cấp trên giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế, các quy định của Đảng.

Được biết, tới đây Quảng Ninh sẽ có những chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt là chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2025-2030 của BCH Đảng bộ tỉnh. Từ đó góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Mai Ninh