Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, cần lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, sẵn sàng học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Sở cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Các trường học phải sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão khi điều kiện an toàn được bảo đảm. Ngay sau mưa bão, các trường cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để bảo đảm an toàn, sạch sẽ và phòng tránh dịch bệnh.

Học sinh Quảng Ninh, Hải Phòng được lên phương án cho nghỉ nếu thời tiết diễn biến phức tạp. Ảnh: Đ.X

Tại TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục cho biết đã có văn bản hướng dẫn các trường về việc cho học sinh nghỉ học dựa trên tình hình thời tiết khi bão Ragasa đổ bộ.

Theo đó, hiệu trưởng sẽ quyết định việc cho học sinh và giáo viên nghỉ học tùy tình hình thời tiết và điều kiện cơ sở vật chất.

Trong trường hợp học sinh phải nghỉ học, trường sẽ tổ chức học bù sau khi bão số 9 đi qua.

Hiện tại, vì tình hình thời tiết phức tạp, một số trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 25/9.