Ngày 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung về một văn bản có tiêu đề "Kế hoạch vinh danh Hội cha mẹ học sinh Kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025-2026" của hội cha mẹ học sinh Trường THPT Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung văn bản kêu gọi phụ huynh ủng hộ tiền theo các mức từ 3 đến 20 triệu đồng để được tri ân, vinh danh.

Cụ thể, trong văn bản này nêu rõ các mức ủng hộ được chia làm 4 hạng: Đồng (3-5 triệu), bạc (6-10 triệu), vàng (11-19 triệu) và kim cương (từ 20 triệu đồng trở lên).

Phụ huynh đóng góp càng nhiều sẽ được vinh danh trong lễ khai giảng, tổng kết; được ghi tên vào bảng vàng tri ân của trường, nhận giấy khen, kỷ niệm chương. Tên hoặc logo còn được in trên băng rôn các hội thi và được mời dự những sự kiện đặc biệt của trường...

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng việc xếp hạng phụ huynh như vậy không phù hợp môi trường giáo dục, vì điều kiện kinh tế mỗi gia đình khác nhau.

Văn bản trên mạng xã hội về việc xếp hạng phụ huynh. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV VietNamNet, bà Lưu Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ khẳng định không hề có chuyện hội cha mẹ học sinh của trường kêu gọi vinh danh như vậy.

Bà Phương Anh cho biết, mọi hoạt động của hội cha mẹ học sinh trong trường đều phải thông qua Ban giám hiệu. Trước khi vào năm học mới, đại diện hội cha mẹ học sinh đã có buổi gặp mặt với Ban giám hiệu nhà trường nhưng không hề có việc xếp hạng phụ huynh theo mức kim cương - vàng - bạc - đồng như thông tin bài đăng đã nêu.

"Chúng tôi đã xem những văn bản lan truyền trên mạng xã hội và khẳng định không hề có chuyện này, văn bản cũng không có dấu đỏ. Ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để xác minh thông tin và xem ai là người đăng văn bản này lên mạng xã hội", bà Phương Anh cho biết.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ thông tin thêm, vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường có phát thư ngỏ kêu gọi cựu học sinh, phụ huynh và một số đơn vị ủng hộ kinh phí hoạt động chứ không có chuyện xếp hạng phụ huynh theo đóng góp.