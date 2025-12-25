Ngày 25/12, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm công nghiệp (CCN) Thanh Vinh mở rộng (thuộc phường Liên Chiểu) liên quan đến 12 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Dự án đầu tư xây dựng CCN Thanh Vinh mở rộng trải qua ba chủ đầu tư, gồm: Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đà Nẵng C.T Dinco (Công ty Dinco), Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (Công ty DMT).

Theo kết luận thanh tra, UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Dinco và Công ty DMT tại CCN Thanh Vinh. Các giấy chứng nhận này có thời hạn sử dụng đất lâu dài, không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Đến thời điểm thanh tra, mới có 7/16 doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ “lâu dài” sang 50 năm; còn 9 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Một góc khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Thanh tra cũng cho biết CCN Thanh Vinh nằm trong khu vực đã được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất trong khu vực.

Về công tác bảo vệ môi trường, hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động tại CCN Thanh Vinh không có hồ sơ môi trường theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty CP Xây lắp điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng còn nợ hơn 138 triệu đồng tiền phí sử dụng hạ tầng; một số doanh nghiệp khác cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính này.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng đã được phát hiện. Cụ thể, Công ty CP Xây lắp điện và Cơ khí mạ Đà Nẵng xây dựng nhiều hạng mục ngoài giấy phép được cấp, gồm: nhà để xe điện, nhà nghỉ công nhân, nhà kho, nhà vệ sinh và xưởng sản xuất bê tông ly tâm; Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Khatoco tại Đà Nẵng xây dựng trái phép nhà bảo vệ.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Nga Tuấn, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco, Công ty TNHH Thanh Phú và Công ty CP Kho vận Liên Chiểu Xanh đầu tư dự án không có giấy phép xây dựng.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco đã cho Công ty TNHH MTV bê tông Dufago (thuộc Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital) thuê lại lô đất C-20 để xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông Dufago từ năm 2009. Tuy nhiên, doanh nghiệp này xây dựng nhà máy không có giấy phép và sử dụng thêm 7.298m2 đất làm bãi tập kết vật liệu ngoài phạm vi được thuê.

Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư CCN Thanh Vinh, các doanh nghiệp tại đây nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại theo nội dung kết luận thanh tra đã nêu.

Đồng thời, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai kết luận, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan phải triển khai khắc phục, báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố.