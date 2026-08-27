Lễ khởi công có bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Sở, ngành tới dự.

Dự án được triển khai tại tiểu khu 1, khu công nghiệp phía Nam Đầm Nhà Mạc, thuộc khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Đây là một trong những dự án hạ tầng khu công nghiệp có quy mô lớn được Quảng Ninh khởi công trong dịp này.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (áo đỏ) cùng các lãnh đạo sở, ngành ấm nút khánh thành dự án. Ảnh: Phạm Công

Khu công nghiệp nằm gần trục cao tốc kết nối Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, thuận lợi kết nối với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và các tuyến giao thông liên vùng. Vị trí này được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa, logistics và kết nối chuỗi cung ứng.

Theo định hướng, khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh tập trung thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và những ngành sử dụng công nghệ tiên tiến.

Dự án hướng tới phát triển hạ tầng đồng bộ, tăng cường chuyển đổi số, sử dụng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp quy mô lớn cho Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh, thu hút thêm các dự án sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phối cảnh khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng

Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.

Trong đó, các hạng mục giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng số phải được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu.

Việc xây dựng hạ tầng cần gắn với xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tiết kiệm đất đai và năng lượng.

Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng quy định và thực hiện đầy đủ các cam kết.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình với tổng vốn khoảng 46.816 tỷ đồng, gồm 2 dự án khánh thành, tổng vốn khoảng 5.410 tỷ đồng và 22 dự án khởi công, tổng vốn khoảng 41.406 tỷ đồng.