Với những du khách đã nhiều lần đến Quảng Ninh, vẻ đẹp của vịnh Hạ Long vẫn luôn hấp dẫn nhưng không còn là trải nghiệm duy nhất. Điều họ tìm kiếm ngày càng nhiều là những câu chuyện phía sau cảnh quan, là đời sống của người dân vùng biển, những nét văn hóa bản địa và những trải nghiệm đủ khác biệt để mỗi lần trở lại đều có thêm một điều mới mẻ.

Một trong những trải nghiệm như vậy là khám phá vịnh Hạ Long bằng thuyền ba vách. Không gian di chuyển chậm rãi, gần mặt nước giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của vịnh và nhịp sống làng chài. Hành trình được kết hợp với xe buýt 2 tầng khám phá thành phố Hạ Long, tạo nên một chuyến đi vừa có biển, vừa có đô thị, vừa có những lát cắt về đời sống địa phương.

Không gian trải nghiệm cũng đang được mở rộng ra ngoài vịnh Hạ Long. Tại Yên Tử, các hoạt động văn hóa truyền thống giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về vùng đất Phật. Ở Cẩm Phả, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đi tìm Dấu Ngọc” đưa những câu chuyện văn hóa vào một hình thức trải nghiệm mới. Trong khi đó, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ hấp dẫn bởi mùa lúa chín, mùa hoa lau và những lễ hội mang đậm bản sắc cộng đồng.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa ẩm thực trên thuyền ba vách.

Điểm đáng chú ý là văn hóa địa phương ngày càng được đặt vào trung tâm của sản phẩm du lịch. Thay vì chỉ “đi qua” một điểm đến, du khách được khuyến khích ở lại lâu hơn, tìm hiểu nhiều hơn và tham gia vào những trải nghiệm gắn với con người, cảnh quan và đời sống nơi mình đặt chân tới.

Cùng với việc làm mới sản phẩm, Quảng Ninh cũng đang thay đổi cách tiếp cận thị trường quốc tế. Thay vì xúc tiến theo diện rộng, địa phương tập trung hơn vào từng thị trường và từng nhóm khách. Trong đó, Ấn Độ được xác định là một thị trường giàu tiềm năng, nhất là với phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, đám cưới cao cấp.

Đầu tháng 9/2026, đoàn famtrip gồm 13 giám đốc các hãng lữ hành và sự kiện MICE hàng đầu của Ấn Độ đã khảo sát nhiều sản phẩm cao cấp tại Quảng Ninh như du thuyền Catherine Cruise, Hilton Quang Hanh Onsen Resort, chương trình “Đi tìm Dấu Ngọc”, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long... Những chuyến khảo sát thực tế như vậy giúp đối tác quốc tế trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp Quảng Ninh hiểu rõ hơn nhu cầu của từng phân khúc khách.

Đoàn famtrip Ấn Độ khảo sát dịch vụ du thuyền lưu trú cao cấp đầu tháng 9 vừa qua.

Một trải nghiệm khác đang ngày càng hiện diện rõ nét trong hành trình đến Quảng Ninh là du lịch tàu biển. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 45 chuyến tàu, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước. Mới đây, siêu tàu Adora Magic City dài hơn 323m, đưa gần 4.500 du khách quốc tế cập cảng, cho thấy khả năng đón những đoàn khách quy mô lớn của địa phương.

Đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu trú ngắn. Vì vậy, các doanh nghiệp đang thiết kế những hành trình ngắn nhưng có chiều sâu, kết hợp văn hóa, ẩm thực, bảo tàng, thư viện với các trung tâm du lịch như Tuần Châu, Vân Đồn. Đặc biệt, hành trình “Kết nối di sản” giữa vịnh Hạ Long và quần thể Yên Tử mở ra cơ hội để du khách cảm nhận nhiều lớp giá trị của Quảng Ninh trong cùng một chuyến đi.

Những thay đổi về sản phẩm và thị trường đang tạo ra những kết quả đáng chú ý. Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 3,6 triệu lượt; tổng thu du lịch khoảng 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Bước vào mùa Thu - Đông, Quảng Ninh tiếp tục kích cầu du lịch, phát triển kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô. Những hướng đi này cho thấy du lịch địa phương đang từng bước chuyển từ câu chuyện thu hút thật nhiều khách sang tạo ra những trải nghiệm có giá trị hơn trong mỗi chuyến đi.

Với du khách quốc tế, Quảng Ninh vì thế không chỉ là nơi để ngắm một kỳ quan. Đó còn là hành trình khám phá biển, văn hóa, con người và những câu chuyện được kể bằng nhiều cách khác nhau. Chính những trải nghiệm mới ấy đang mở thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn và trở lại Quảng Ninh trong những hành trình tiếp theo.

(Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử TP.Quảng Ninh)