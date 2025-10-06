Tại đặc khu Cô Tô, toàn bộ học sinh các cấp được nghỉ học trong ngày 6/10 để tránh gió mưa do bão có thể gây ra. Theo lãnh đạo đặc khu Cô Tô, đây là biện pháp phòng ngừa chủ động, được triển khai từ chiều 5/10 sau khi nhận được cảnh báo về gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đảo.

Cùng với đó, một số địa phương khác như phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 cũng cho học sinh tạm dừng đến trường.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã cho con đi học trở lại ngay trong sáng nay

Chị Lê Thanh Lương, phụ huynh có con học tại THCS Hòa Lạc, cho biết: “Từ 16h ngày 5/10, trường đã thông báo cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Như vậy, chúng tôi cũng yên tâm vì sợ mưa bão đi lại nguy hiểm. Trong sáng nay, thời tiết có mưa nhỏ, chúng tôi vẫn cho con ở nhà vì đã được chủ động từ trước”.

Trong khi đó, nhiều trường học ở khu vực ít bị ảnh hưởng của bão vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng), nhà trường đã gửi thông báo tới phụ huynh về khả năng tạm nghỉ nếu thời tiết xấu. Tuy nhiên, do bão suy yếu và mưa chỉ ở mức nhẹ, các lớp học vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Học sinh trở lại trường học sau bão số 11

Chị Nguyễn Thị Ánh, phụ huynh một học sinh tại đây, chia sẻ: “Nhà trường có khuyến cáo về việc nghỉ học, nhưng vì thời tiết đã ổn định, trường thông báo các con đi học nên tôi quyết định cho con đi học như thường lệ”.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, bão số 11 khi tiến vào đất liền Quảng Ninh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa và gió không quá lớn.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã cho con đi học trở lại ngay trong sáng nay. Tuy nhiên, ngành giáo dục tỉnh vẫn yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh trong mọi tình huống.

Việc chủ động cho học sinh nghỉ học ở các vùng có nguy cơ cao, đồng thời duy trì dạy học bình thường ở nơi an toàn, thể hiện sự linh hoạt của ngành Giáo dục Quảng Ninh trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, vừa đảm bảo an toàn, vừa không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch học tập của học sinh.

Sáng 6/10, tại Hải Phòng có mưa nhỏ nên một số trường học trên địa bàn thành phố thông báo cho học sinh đi học bình thường, thay vì lịch nghỉ học như trước đó. Tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong (phường Gia Viên), hơn 6h30 nay, nhà trường thông báo bão số 11 không ảnh hưởng nhiều đến Hải Phòng nên học sinh đi học bình thường. Trường Tiểu học Chu Văn An cũng có thông báo tương tự về việc tổ chức học tập bình thường thay vì nghỉ học như thông báo tối 5/10. Trường tiểu học Nguyễn Trãi cũng thông báo cho học sinh đi học hôm nay. Trường Tiểu học Phục Lễ (phường Nam Triệu) thông báo học sinh nghỉ học sáng 6/10, đi học trở lại chiều 6/10.