Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hôm qua (30/9), Hà Nội đã có mưa lớn, ngập trên diện rộng. Trong ngày, nhiều trường học đã thông báo phụ huynh có thể đến đón học sinh sớm vào đầu giờ chiều nhưng do giao thông hỗn loạn, nhiều tuyến đường ngập sâu nên các gia đình phải mất nhiều giờ mới có thể đưa con về nhà. Đặc biệt, khi hàng loạt gia đình gặp khó khăn trong việc đón con, một số trường đã quyết định cho học sinh ăn ngủ luôn tại trường hoặc nhờ xe quân đội hỗ trợ các em rời trường để đảm bảo an toàn. Thực tế, nhiều gia đình hôm qua đã lâm vào cảnh không đón được con, bố mẹ ở nhà, con phải ngủ lại trường.

Trước những đảo lộn sinh hoạt, nhiều ý kiến than phiền, thậm chí chê trách việc Sở GD-ĐT Hà Nội đã phản ứng chậm, bị động, chưa kịp thời có kế hoạch cho học sinh nghỉ học toàn thành phố từ sớm ngày 30/9.

Nhiều gia đình gặp khó khăn trong hành trình đón con khi đường phố ngập sâu. Ảnh: T.C

Lý giải về điều này, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, quyết định cho nghỉ học trên diện rộng cần được cân nhắc kỹ. Việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con. “Hôm qua, khoảng 8h20 mới mưa to trong khi từ 6h đến 8h hầu hết bố mẹ đã đưa con đi học”, vị này nói.

Chưa kể, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hà Nội có các khu vực khác nhau, không phải chỗ nào cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Một số vùng, lớp học vẫn khô ráo, đủ điều kiện để dạy học. "Do vậy, không phải lần này mà cả những đợt mưa bão khác, Sở đã có văn bản nhắc nhở, cho phép các nhà trường chủ động phương án hoặc có hình thức học phù hợp thực tế”, vị này nói.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, nếu đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố ở thời điểm nhiều học sinh đã tới trường, việc đón các em về cũng gây khó cho phụ huynh. Do đó, việc để nhà trường chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh về sẽ hợp lý hơn. Thực tế hôm qua, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ buổi chiều.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội vào chiều tối 30/9 và được biết còn nhiều điểm ngập có thể không rút hết nước trong hôm sau, Sở quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ ngày 1/10 để đảm bảo an toàn cho các em.

Phụ huynh Hà Nội dùng thùng, chậu để đón con từ trường về nhà ngày 30/9:

Theo công văn được phát đi trưa 30/9, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Tại các trường vùng tâm bão, đặc biệt có học sinh bán trú, cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho thời gian ở lại trường.

Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp; đồng thời sau mưa bão, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế tối thiểu rủi ro do mưa bão.