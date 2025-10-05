Sở GD-ĐT TP Hải Phòng đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý cùng với thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo về bão Matmo để chủ động triển khai ứng phó.

Trường THPT Chuyên Trần Phú đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai.

Căn cứ tình hình diễn biến của bão, các cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm và tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch và hình thức dạy học phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Các đơn vị phải kịp thời thông báo phương án trước 21h đêm nay.

Sở GD-ĐT TP Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai phương án trực bão, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và bảo đảm điều kiện triển khai công tác ứng trực; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất tại trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.

Tại Trường THPT Chuyên Trần Phú, 18h chiều nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát đi thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học để tránh bão.

Việc dạy học bù sẽ được nhà trường bố trí vào thời gian phù hợp.