Thời gian qua, Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) đã được triển khai tích cực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng quan trọng giúp cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Là một trong 8 địa phương tiên phong của cả nước triển khai mạnh mẽ Đề án 06, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc số hóa dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp các tiện ích vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Triển khai Đề án 06, tỉnh xác định rõ 41 nhiệm vụ cụ thể trong 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Hết năm 2024, tỉnh hoàn thành 34/41 nhiệm vụ trong Kế hoạch số 46/KH-UBND (ngày 19/2/2024) của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì, nhân rộng 33/45 mô hình phát triển tiện ích của Đề án 06 và xây dựng mới thêm 9 mô hình, nâng tổng số mô hình đã triển khai thực hiện lên 42 mô hình. Ngoài ra, tỉnh đăng ký với Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ triển khai thêm và hoàn thành được 11/13 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy Đề án 06.

Với vai trò là cơ quan thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh, Công an tỉnh đã phát động nhiều đợt cao điểm về triển khai Luật Căn cước, cấp căn cước gắn chíp, cài đặt ứng dụng VNeID, làm sạch dữ liệu dân cư; tổ chức hội nghị, tập huấn và kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại các địa phương; triển khai và tích hợp thành công 43/53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận 686 hồ sơ, cấp 235 phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; hoàn thành cập nhật hơn 1 triệu dữ liệu hộ tịch vào hệ thống quản lý hộ tịch điện tử… Qua đó, giúp người dân dễ dàng thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.

Để giúp công dân tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ công trực tuyến, Công an tỉnh phát triển thành công phần mềm “Trợ lý ảo (AI) trên máy tính hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến các TTHC thuộc lĩnh vực căn cước, cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Với giao diện thân thiện và khả năng xử lý thông tin linh hoạt, trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, như tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, đảm bảo việc hỗ trợ liên tục, kịp thời, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Hiện phần mềm trợ lý ảo này đã cài đặt trên 168 máy tính thực hiện dịch vụ công tại 156/171 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (đạt gần 92%). Từ ngày 15/1 đến 15/2/2025, đã có hơn 2.300 lượt công dân sử dụng trợ lý ảo do Công an tỉnh phát triển để gửi hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công (chiếm gần 14%). Phần mềm này đã được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ và sẽ được triển khai đến các tỉnh, thành phố có nhu cầu trong thời gian tới.

Cùng với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chủ chốt của tỉnh cũng triển khai tốt nhiều tiện ích trong Đề án 06. Nổi bật như ngành GD&ĐT đã hoàn thành gần 100% việc số hóa học bạ cấp tiểu học lưu trữ dữ liệu trên hệ thống điện tử; ngành BHXH đã thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt qua tài khoản ngân hàng cho 100% đối tượng với khoảng 61.500 người hưởng chế độ; ngành Y tế đã lưu trữ, kết nối thông tin sức khỏe của hơn 1,37 triệu người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp hơn 300.000 sổ sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng VNeID…

Việc triển khai Đề án 06 đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong việc rút ngắn thời gian, giảm thủ tục rườm rà, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đến nay, 100% TTHC được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận. Các nhóm thủ tục liên thông, như: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện… đều đã được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phục vụ người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để khai thác các tiện ích của Đề án 06.

Chị Tiêu Thị Dương (khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) cho biết: Sau khi đến làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được cán bộ trung tâm hướng dẫn về các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Đề án 06, tôi đã có thể sử dụng nhiều tiện ích trong cuộc sống và công việc. Thay vì phải đến cơ quan hành chính, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục tại nhà thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID, như cấp phiếu lý lịch tư pháp, khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú, bảo hiểm y tế… giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng giúp giảm nguy cơ giả mạo giấy tờ, nâng cao độ chính xác trong xác thực thông tin công dân. Hệ thống dữ liệu dân cư cũng giúp các cơ quan dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, hạn chế sai sót trong các giao dịch hành chính.

Để phát huy hiệu quả của Đề án 06, trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm việc triển khai Dự án Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu; rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh duy trì và tiếp tục triển khai thêm các nhiệm vụ thúc đẩy Đề án 06 đã đăng ký với Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ. Trong đó, đảm bảo triển khai đủ 53 dịch vụ công thiết yếu trong danh mục của Đề án 06; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giải quyết TTHC...

Tỉnh cũng chủ động nhiệm vụ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đường truyền; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06; nhân rộng và phát huy những tiện ích từ các mô hình điểm Đề án 06; duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền và tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn, phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng… Đồng thời, đẩy mạnh số hóa và làm sạch dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực trọng điểm như thuế, giao thông, lao động, y tế, giáo dục… để kết nối, chia sẻ với hệ thống quốc gia.

Theo Song Hà (Báo Quảng Ninh)