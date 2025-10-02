Sáng 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi động 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 38 nghìn tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ quy mô hơn 276ha, mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, thuộc địa phận xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận. Dự án trải dài ven bờ biển Nhật Lệ, trong lòng là đồi cát Quang Phú.

Các đại biểu bấm nút triển khai dự án. Ảnh: H.S

Tiếp đến là Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới quy mô hơn 212 ha, mức đầu tư hơn 11.900 tỷ đồng thuộc 2 phường Đồng Thuận và Đồng Hới. Dự án này nằm cạnh Hồ Bàu Tró, được kiến tạo trở thành hình mẫu đô thị sinh thái bền vững của địa phương với hơn 60 ha được dành cho các mảng xanh như công viên chủ đề, vườn hoa, cảnh quan mặt nước.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, quy mô hơn 291 ha, mức đầu tư gần 13.900 tỷ đồng thuộc phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, đây là những dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, tác động tích cực đến đời sống - kinh tế - xã hội cũng như tạo tiền đề để phát triển du lịch Quảng Trị lên đẳng cấp cao hơn. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn.