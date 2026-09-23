Chiều 23/9, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, khiến một em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, nhóm 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, đến tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt.

Khu vực nơi 5 học sinh bị sóng cuốn trôi khi tắm biển. Ảnh CTV

Trong lúc tắm, cả nhóm bị sóng cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa 4 học sinh vào bờ an toàn, gồm N.V.T. (SN 2015), D.M.P. (SN 2014), T.T.H. (SN 2016) và T.Đ.T.D. (SN 2015). Riêng em T.Q.V. (SN 2016) vẫn mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng biên phòng, đội canô 0 đồng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h40, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em T.Q.V. và đưa vào bờ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân.