Bãi biển Hòn Rơm, phường Mũi Né, nơi hai người phụ nữ gặp nạn. Ảnh: Duy Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 14/9, hai phụ nữ buôn bán ghẹ dọc bãi biển Hòn Rơm, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), xuống tắm. Khi gặp dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn ra xa, chới với.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương hô hoán rồi lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa được lên bờ, một nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được sơ cứu nhưng không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, thời điểm hai người phụ nữ gặp nạn mặt biển khá êm, không có sóng lớn.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường Mũi Né có mặt tại hiện trường, ghi nhận và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính các nạn nhân.