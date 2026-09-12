Tối 12/9, đại diện UBND phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý. Trong đó có Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, nhập ngũ tháng 9/2005) là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568.

Trước đó, vào khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 nhận được tin báo của người dân về việc một quân nhân của đơn vị đã dũng cảm để lại quân phục trên bờ, nhảy xuống sông Trà Lý cứu một người đuối nước.

Quân phục và tư trang của Thiếu tá Tùng để lại trên bờ sông Trà Lý. Ảnh: CTV

Qua xác minh cho thấy, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Tùng điều khiển xe mô tô trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị. Khi đến giữa cầu Bo, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên) phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên) đang giằng co với mẹ là bà N.

Theo lời bà N., bà nghi anh L. đang có ý định tự tử. Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về thì người này bất ngờ nhảy xuống sông.

Thấy vậy, Thiếu tá Tùng liền cởi quân phục, để lại tư trang trên bờ rồi nhảy xuống sông để cứu anh L đang chới với giữa dòng nước. Thời điểm đó, nước sông chảy xiết, cả hai bị nước cuốn trôi và mất tích.

Đến 20h tối nay, Thiếu tá Tùng và anh L. vẫn mất tích.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng chức năng tổ chức thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung tìm kiếm.

Đến 20h tối nay, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân.