Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Châu Tiến xác nhận địa phương đã nắm được thông tin về việc anh Nguyễn Văn Cao (SN 1989, trú bản Ban) cứu một người bị nước lũ cuốn trôi trên sông Hiếu.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/9, anh Cao đang làm việc tại quán cà phê của gia đình ven sông Hiếu thì nghe vợ và khách hô hoán có người rơi xuống sông.

Anh Cao lao xuống sông cứu người và đưa lên bờ. Ảnh cắt clip

Chạy ra phía sau nhà, anh thấy một người đang bị dòng nước cuốn đi. Vợ anh lập tức gọi điện báo công an xã, còn anh tìm cách tiếp cận để cứu nạn nhân.

Nhận thấy dòng nước chảy quá nhanh, nếu bơi từ vị trí quán sẽ khó tiếp cận nạn nhân, anh Cao lấy xe máy chạy dọc tuyến đường ven sông khoảng 500m để đón đầu. Đến một đoạn sông Hiếu uốn cong, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống, bơi ra giữa sông tìm kiếm.

Đoạn sông nơi anh Cao tiếp cận nạn nhân rộng hơn 30m, xuất hiện nhiều dòng xoáy. Một lúc sau, khi phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng, anh Cao vừa giữ nạn nhân, vừa cố đưa cả hai về phía bờ. Khi đến gần mép sông, những người có mặt tại khu vực hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thủy (72 tuổi), người cùng bản với anh Cao. Theo thông tin ban đầu, bà Thủy không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Sau khi được đưa lên bờ, bà Thủy được Công an xã Châu Tiến sơ cứu, sức khỏe đã ổn định.

Sau sự việc, đại diện Ban quản lý bản Ban đã đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn anh Cao. Được biết, chính quyền xã Châu Tiến cũng đang thực hiện các thủ tục để biểu dương, khen thưởng hành động cứu người của anh.