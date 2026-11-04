Nhu cầu di chuyển đa dạng đòi hỏi dân văn phòng lựa chọn phương tiện vừa linh hoạt, vừa tiện dụng. Dat Bike đáp ứng với hai lựa chọn: Quantum S mạnh mẽ, đi xa và ERA tiện lợi cho hành trình thường nhật.

Quantum S: Mạnh mẽ trên những hành trình dài

Với dân văn phòng, nhu cầu di chuyển không dừng ở hành trình đi làm mà còn mở rộng đến những cuộc gặp khách hàng, chuyến công tác hay lịch trình cá nhân. Vì vậy, một chiếc xe có động cơ mạnh, vận hành bền bỉ và quãng đường di chuyển dài sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong mọi hành trình.

Đây cũng là những lợi thế đáng chú ý trên Dat Bike Quantum S. Mẫu xe được trang bị pin dung lượng 6,4 kWh, động cơ công suất 7.000 W, tốc độ tối đa 100 km/h và quãng đường di chuyển công bố lên tới 285 km sau mỗi lần sạc.

Với nhu cầu đi lại trung bình khoảng 30-40 km/ngày, phạm vi hoạt động này tương đương khoảng 5-7 ngày sử dụng, tùy điều kiện vận hành thực tế.

Xe có thể sạc trực tiếp tại các ổ điện dân dụng 220V, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn thời điểm và địa điểm bổ sung năng lượng.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S.

Bên cạnh quãng đường dài giúp giảm tần suất sạc, Quantum S còn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt nhờ khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h chỉ trong 2,69 giây.

Xe cũng được trang bị các công nghệ hỗ trợ tiên tiến như giữ ga tự động và duy trì tốc độ (cruise control), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (hill assist), chế độ dắt xe, chống trộm hay tìm xe, giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển hằng ngày, lên dốc hầm hoặc xoay trở và tìm xe trong bãi gửi đông đúc.

Dat Bike Quantum S được trang bị công nghệ hỗ trợ Hill assist tiên tiến như trên ô tô.

Với giá bán từ 42,9 triệu đồng, đã bao gồm pin, bộ sạc và thuế giá trị gia tăng (VAT), Quantum S là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc 40-50 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng di chuyển đường dài, động cơ mạnh mẽ và hệ thống công nghệ hỗ trợ đa dạng.

ERA: Tiện dụng cho nhịp sống đô thị

Nếu Quantum S tạo lợi thế ở những hành trình dài, Dat Bike ERA lại tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày.

Với người thường xuyên di chuyển giữa nhà, văn phòng, trường học, siêu thị hay các điểm hẹn cá nhân, một chiếc xe có không gian chứa đồ rộng, dễ điều khiển và thuận tiện khi sạc sẽ mang lại nhiều giá trị trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện Dat Bike ERA.

Xe máy điện Dat Bike ERA có cốp chứa đồ dung tích 50 lít, đủ không gian để sắp xếp túi xách, balo, tài liệu, áo mưa và các vật dụng cần thiết mà không cần treo lỉnh kỉnh bên ngoài. Thiết kế này giúp người dùng mang theo đồ đạc thuận tiện hơn trong những ngày phải kết hợp nhiều lịch trình. Xe có chiều cao yên 750mm và trọng lượng 112 kg, giúp người dùng dễ dàng chống chân, dắt hay điều khiển xe.

Dat Bike ERA có dung tích cốp lớn nhất thị trường xe máy điện.

Về vận hành, Dat Bike ERA sở hữu động cơ side motor công suất 5kW, vận hành gần như không tiếng ồn và có thể di chuyển tới 200km mỗi lần sạc. Xe cũng kế thừa các công nghệ hỗ trợ tiên tiến từ dòng Quantum S, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của mẫu xe là công nghệ sạc tích hợp. Người dùng có thể lấy dây sạc được bố trí ngay trong hộc chứa bên phải và cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V mà không cần mang theo bộ sạc rời.

Giải pháp này giúp việc bổ sung năng lượng trở nên đơn giản hơn, dù ở nhà, văn phòng hay những địa điểm có sẵn ổ điện phù hợp.

Người dùng có thể sạc xe dễ dàng tại mọi ổ điện 220V.

Trong trường hợp cần bổ sung năng lượng nhanh, chế độ sạc Boost trên ERA cho phép sạc 15 phút để đi thêm khoảng 30km - quãng đường đủ cho nhu cầu di chuyển thông thường trong đô thị.

Nếu cần sạc đầy, xe mất khoảng 3 giờ 30 phút ở chế độ tiêu chuẩn hoặc hơn 2 giờ ở chế độ sạc nhanh. Công nghệ sạc tích hợp do Dat Bike nghiên cứu và phát triển cũng đã được ghi nhận giải thưởng “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh” tại Better Choice Awards 2026.

Với giá bán từ 29,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và VAT, ERA là lựa chọn phù hợp với người tìm kiếm một mẫu xe máy điện có khả năng vận hành đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Chọn xe đáng tiền là chọn đúng nhu cầu

Quantum S và ERA đều hướng đến việc nâng cao trải nghiệm sử dụng xe máy điện với mức giá tối ưu, nhưng đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

Quantum S phù hợp với người thường xuyên đi xa, cần động cơ mạnh và nhiều tính năng hỗ trợ lái. Trong khi đó, ERA hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với cốp rộng, thiết kế dễ điều khiển và công nghệ sạc tích hợp.

Một mẫu xe phù hợp sẽ giúp người dùng tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong mọi lịch trình. Vì vậy, lựa chọn đáng tiền không nhất thiết là mẫu xe có nhiều trang bị nhất hay giá thấp nhất, mà là phương tiện đáp ứng đúng nhu cầu, mang lại sự thuận tiện và giá trị tương xứng trong suốt quá trình sử dụng.

(Nguồn: Dat Bike)