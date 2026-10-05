Lượng xe máy mới được các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng trong tháng 9 vừa qua tăng mạnh so với tháng 8, đưa tổng số xe máy sản xuất trong nước 9 tháng đầu năm lên hơn 3,1 triệu chiếc.

Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 353.000 chiếc xe máy mới trong tháng 9 vừa qua. Sản lượng này tăng 12,6% so với tháng trước và tăng tới 37,9% so với với tháng 9/2025.

Tổng cộng 9 tháng đầu năm 2026, đã có tới 3.133.500 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng mạnh 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều khả năng lượng xe máy sản xuất trong nước sẽ vượt mức 3,4 triệu chiếc của cả năm 2025 ngay trong tháng 10 tới.

Số liệu trên cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường vẫn khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm đang tăng cao khi bước vào thời gian cao điểm, sau khi năm học mới bắt đầu và thị trường bước vào những tháng cuối năm.

Đã có hơn 3,1 triệu chiếc xe máy mới được đưa ra thị trường trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thị trường xe máy Việt Nam không còn là “sân chơi” riêng của 5 thành viên VAMM gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Sự phát triển nhanh của xe máy điện với những cái tên như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All... đang tạo thêm sức cạnh tranh, trong bối cảnh làn sóng điện hóa giao thông ngày càng mạnh mẽ.

Các hãng xe điện liên tục ra mắt sản phẩm mới, đồng thời mở rộng nhà máy, hệ thống phân phối, trạm sạc, đổi pin và dịch vụ hậu mãi, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách với các thương hiệu xe máy xăng truyền thống.

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