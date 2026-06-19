Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng vừa ký quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh.

Theo quyết định, UBND xã Giao Ninh được giao trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ, phát huy tài nguyên du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách và tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch.

Khu du lịch Quất Lâm đổi tên thành Khu du lịch Giao Ninh.

Trước đây, Quất Lâm được biết đến là khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt du khách. Theo thời gian, nơi đây trở thành một trong những điểm nóng về tệ nạn mại dâm của tỉnh.

Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến Quất Lâm giảm mạnh. Sau đó, năm 2021, chính quyền địa phương bắt đầu triển khai giải tỏa hơn 100 ki-ốt ven biển Quất Lâm nhằm lập lại trật tự, chỉnh trang không gian du lịch.

Kể từ đó đến nay, khu du lịch biển từng nổi tiếng sôi động trở nên vắng lặng. Dọc khu vực ven biển dễ dàng bắt gặp nhiều khách sạn, nhà hàng trong tình trạng đóng cửa, bỏ không, xuống cấp.

Nhiều khách sạn bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh được xem là bước đi chiến lược nhằm làm mới hình ảnh điểm đến, định vị lại thương hiệu để phù hợp với định hướng phát triển mới sau sáp nhập. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch biển, thu hút du khách và các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo UBND xã Giao Ninh cho biết, hiện nay hạ tầng giao thông kết nối khu vực đã khá đồng bộ. Tuyến Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển đưa vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến khu du lịch biển của xã xuống chỉ còn hơn 2 giờ.

Với lợi thế bãi biển còn nhiều nét hoang sơ và kết nối thuận tiện với Vườn quốc gia Xuân Thủy, địa phương có nhiều tiềm năng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Do đó, chính quyền địa phương đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu triển khai dự án tại khu vực ven biển.

Bà Nguyễn Thị Thu (trú xã Giao Ninh) cho biết: “Mặc dù tên gọi Quất Lâm đã quá quen thuộc, gắn bó với người dân và du khách trong nhiều năm, nhưng nếu việc đổi tên giúp khu du lịch có cơ hội thay đổi, phát triển tốt hơn thì chúng tôi rất ủng hộ. Mong rằng với tên gọi mới, khu du lịch sẽ được đầu tư, thu hút đông du khách trở lại, tạo thêm cơ hội kinh doanh, việc làm để người dân địa phương chúng tôi có thêm nguồn thu nhập".