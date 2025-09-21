Anh Lê Văn Toàn (35 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội) hỏi: Tôi thấy có người đăng video đánh nhau lên mạng thì bị phạt, nhưng cũng có trường hợp được khen vì đã tố giác sai phạm, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Vậy hiểu thế nào cho đúng?

Ảnh minh họa.

Vừa qua, Công an Bắc Ninh đã bắt giữ 2 thanh niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Sự việc xuất phát từ việc một người đi ngược chiều trong ngõ hẹp, dẫn đến cãi vã và ẩu đả.

Một người khác dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên nhóm Zalo. Cơ quan điều tra xác định: “Video sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Từ tình huống trên, nhiều người đặt câu hỏi: Có được quay video cảnh xô xát, ẩu đả và đăng lên mạng xã hội không? Khi nào được phép, khi nào bị cấm? Hay là tuyệt đối không được?

Anh Toàn hỏi thêm: Tôi thấy hiện nay nhờ mạng xã hội, nhiều hành vi sai trái được phản ánh kịp thời, giúp cơ quan chức năng xử lý nhanh. Nếu tôi đăng video với mục đích cảnh báo hoặc phân tích tình huống giao thông thì có được không và cần lưu ý điều gì?.

Luật sư Trương Ngọc Liêu - Công ty Luật TAT Law Firm trả lời: Pháp luật không cấm việc quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể quay và đăng bất kỳ nội dung nào mà không phải chịu trách nhiệm.

Theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), nhiều hành vi bị cấm khi sử dụng mạng xã hội, bao gồm: Đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm.

Cổ súy mê tín dị đoan, chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy, phản cảm. Đăng tải cảnh chém giết, bạo lực, tai nạn gây ám ảnh. Đưa thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác.

Như vậy, nếu video đăng tải có nội dung cổ súy, kích động bạo lực hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, thì rõ ràng là hành vi vi phạm.

Khi nào được coi là hành vi đúng?

Hợp pháp: Quay video và gửi trực tiếp cho cơ quan chức năng để tố giác, hỗ trợ điều tra, xử lý vi phạm. Nguy cơ vi phạm: Đăng tải công khai lên mạng xã hội, dẫn đến khó kiểm soát bình luận, phản ứng lan truyền, dễ gây hoang mang hoặc bị lợi dụng.

Theo luật sư, trên thực tế, người quay khó lường hết cách dư luận phản ứng. Một video với mục đích cảnh báo có thể bị hiểu sai thành “câu view”, “cổ vũ bạo lực”, do đó chính người đăng có thể gặp rủi ro pháp lý.

Ngoài ra, luật sư cũng khuyến cáo: Nếu chứng kiến sự việc và muốn làm đúng pháp luật, cách an toàn nhất là quay lại rồi gửi ngay cho công an hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đây vừa là hành vi tố giác tội phạm, vừa tránh nguy cơ bị xử phạt vì phát tán nội dung không phù hợp.