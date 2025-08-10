XEM CLIP:

Công an phường Khánh Hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tối 9/8, nhóm người này cùng hai chiếc ô tô đã được đưa trở lại đường Nguyễn Hữu Hào để dựng lại hiện trường vụ ẩu đả.

Hiện trường vụ ẩu đả trên đường Ảnh: Cắt từ clip

Theo clip trích xuất từ camera hành trình lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra trước số 2 đường Nguyễn Hữu Hào. Thời điểm này, một ô tô cá nhân và một xe dịch vụ dừng lại giữa đường. Một nhóm người đứng tranh cãi lớn tiếng, gây cản trở giao thông.

Đỉnh điểm, một cô gái vung tay tát người đàn ông mặc áo đen. Người này lập tức đánh trả. Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc áo trắng đi cùng cô gái cũng lao vào tấn công, tạo nên một cuộc ẩu đả hỗn loạn ngay giữa đường.

Vụ xô xát khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, gây ùn tắc cục bộ. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng dừng lại theo dõi, khiến tình hình càng thêm phức tạp.