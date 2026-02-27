QR Code - tấm “căn cước” giúp khách hàng yên tâm mua sắm

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi doanh nghiệp.

Từ giữa năm 2025, nước mắm Nam Ngư đã tích hợp mã QR Code vào mỗi sản phẩm như “căn cước” với đầy đủ thông số lí lịch. Mỗi mã QR Code đều là duy nhất, chứa toàn bộ thông tin từ nhà sản xuất: mô tả chi tiết sản phẩm, hạn sử dụng, kí hiệu lô sản xuất. Đặc biệt, hệ thống còn ghi nhận được cả ngày sản xuất chính xác như thời gian in nổi trên cổ chai nước mắm.

Chỉ bằng thao tác đơn giản, trong vài giây, người tiêu dùng đưa điện thoại quét mã, hệ thống sẽ hiển thị ngay dữ liệu được đồng bộ trực tiếp từ nhà máy, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Công nghệ QR Code mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới, yên tâm mua sắm và sử dụng. Không còn cảnh băn khoăn liệu sản phẩm thật hay giả, dù mua ở bất kì đâu, người mua giờ đây có thể tự mình kiểm chứng mọi thông tin. Đây chính là nền tảng để xây dựng niềm tin bền vững giữa thương hiệu và khách hàng trong kỷ nguyên số.

Giúp doanh nghiệp quản lý thông minh

Không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, công nghệ QR Code còn tạo ra giải pháp quản lý thông minh cho doanh nghiệp. Thông qua dữ liệu quét mã theo thời gian thực, Công ty có thể nắm bắt nhu cầu tiêu dùng từ đó tối ưu từng kênh phân phối. Quy trình quản lý tồn kho, truy vết sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cũng trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều lần so với phương pháp ghi nhận truyền thống.

Điểm ưu việt của công nghệ này nằm ở khả năng chống giả hiệu quả. Với cơ chế bảo mật nhiều lớp, mã QR không thể tự tạo hoặc sao chép. Hệ thống tự động phát hiện các mã đã quét bất thường, mã bị trùng hoặc mã không nằm trong cơ sở dữ liệu của nhà sản xuất, từ đó giúp công ty nhanh chóng cảnh báo trường hợp nghi ngờ hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng với các ngành hàng thực phẩm, đồ uống - nơi sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, việc ứng dụng QR Code với các thương hiệu lớn, uy tín như Nam Ngư cũng giúp tránh được tình trạng bị các đối tượng làm giả, làm nhái trục lợi, lừa dối người tiêu dùng.

Việc ứng dụng QR Code vào xác thực hàng hóa cho thấy bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu Nam Ngư trong chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu minh bạch - an toàn - thông minh. Mỗi sản phẩm Nam Ngư giờ đây không chỉ là cam kết chất lượng, mà khẳng định triết lí phụng sự người tiêu dùng, đặt khách hàng làm trung tâm để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và trải nghiệm.

Đây cũng là chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - bản lẻ tích hợp công nghệ của Tập đoàn Masan nói chung và công ty thành viên Masan Consumer nói riêng. Hệ sinh thái tiêu dùng-bán lẻ của doanh nghiệp đã và đang tạo ra những giải pháp tiên phong, giải quyết các "bài toán" khó của thị trường và hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của người tiêu dùng khi mua sắm ở bất kì đâu.

Vĩnh Phú