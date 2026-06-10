1. Quốc gia nào sau đây được biết đến là một quốc đảo giàu có ở châu Á nhưng không có sông tự nhiên?
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Nhật Bản
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- Bahrain0%
- Indonesia0%
- Singapore0%Chính xác
Bahrain là một quốc đảo nằm trong Vịnh Ba Tư, bao gồm một đảo chính và khoảng 30 đảo nhỏ xung quanh. Dù là một quốc gia giàu có với các tòa tháp kính hiện đại, Bahrain hoàn toàn không có sông, suối chảy liên tục hay hồ tự nhiên.
2. Tên gọi của quốc gia này trong tiếng Arab (al-bahrayn) mang ý nghĩa là gì?
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Đất nước của dầu mỏ
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- Đảo ngọc trên sa mạc0%
- Vườn địa đàng0%
- Hai biển0%Chính xác
Tên gọi Bahrain bắt nguồn từ từ tiếng Arab "al-bahrayn", có nghĩa là "hai biển". Cách gọi này được cho là ám chỉ sự hiện diện đồng thời của nước biển mặn và các mạch nước ngọt tự nhiên tại quốc gia này. Nhiều tài liệu cũng diễn giải Bahrain là "hai nguồn nước", bởi ngoài vùng biển bao quanh, nơi đây còn có các mạch nước ngọt từng phun lên từ đáy biển.
3. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong điều kiện không có sông ngòi, hiện nay quốc gia này chủ yếu dựa vào nguồn nước nào?
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Nhập khẩu nước đóng chai từ nước ngoài
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- Khử muối nước biển và nước ngầm0%
- Thu gom nước mưa dự trữ trong các bể lớn0%
- Sử dụng nước từ các hồ nhân tạo trên sa mạc0%Chính xác
Do không có sông tự nhiên và lượng mưa hàng năm rất thấp (khoảng 80 mm), người dân Bahrain phải dựa vào nguồn nước ngầm từ tầng ngậm nước Dammam và các phương pháp khử muối nước biển. Hiện nay, các nhà máy khử muối cung cấp ít nhất 60% lượng nước ngọt cho quốc gia này.
4. Quốc gia này có diện tích nhỏ thứ mấy ở châu Á?
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- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Với diện tích khoảng 760 km2, Bahrain chỉ lớn hơn hai quốc gia châu Á khác là Singapore và Maldives. Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Arab Saudi, Bahrain là tập hợp của những hòn đảo nhỏ với khoảng 1,4 triệu dân, theo thông số từ US News.
5. Biểu tượng nổi tiếng nào tại Bahrain tượng trưng cho sức sống bền bỉ giữa sa mạc khô cằn suốt 400 năm qua?
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Tháp Al Fateh
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- Pháo đài Bahrain0%
- Cây Sự Sống (Shajarat al-Hayat)0%
- Chợ Souq Manama0%Chính xác
Cây Sự Sống (Shajarat al-Hayat) cao gần 10m, đã tồn tại gần 400 năm một mình giữa sa mạc khô cằn mà không có nguồn nước bề mặt hay hệ thống tưới tiêu nào xung quanh. Đây là một điểm đến huyền thoại và là niềm tự hào của người dân Bahrain.
Cây Sự Sống này có khả năng thích nghi vượt trội với môi trường sa mạc. Yếu tố then chốt giúp nó sống sót là hệ rễ có thể vươn sâu tới 40-50 mét dưới lòng đất để tiếp cận nguồn nước ngầm.
6. Ngành kinh tế chủ đạo của Bahrain là gì?
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Dầu khí, tài chính và dịch vụ
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- Khai thác than0%
- Khai thác vàng0%
- Đánh bắt và nuôi cấy ngọc trai thiên nhiên0%Chính xác
Bahrain là một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao trên thế giới, khoảng 30.000 USD mỗi năm. Ngoài khai thác dầu khí, nước này còn nhập khẩu dầu thô để tinh chế và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Bahrain đồng thời là một trung tâm tài chính quan trọng của khu vực Trung Đông, thu hút nhiều ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tài chính quốc tế.
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