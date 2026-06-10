Chính xác

Cây Sự Sống (Shajarat al-Hayat) cao gần 10m, đã tồn tại gần 400 năm một mình giữa sa mạc khô cằn mà không có nguồn nước bề mặt hay hệ thống tưới tiêu nào xung quanh. Đây là một điểm đến huyền thoại và là niềm tự hào của người dân Bahrain.

Cây Sự Sống này có khả năng thích nghi vượt trội với môi trường sa mạc. Yếu tố then chốt giúp nó sống sót là hệ rễ có thể vươn sâu tới 40-50 mét dưới lòng đất để tiếp cận nguồn nước ngầm.