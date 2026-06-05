Chính xác

Philippines, tên chính thức là Cộng hòa Philippines, là đảo quốc tại Đông Nam Á. Tên gọi của Philippines bắt nguồn từ một vị vua Tây Ban Nha ở thế kỷ 16, thông qua các chuyến đi đường biển của nhà thám hiểm người nước này.

Theo sách "Lịch sử Văn minh Thế giới", năm 1542, nhà hàng hải người Tây Ban Nha là Ruy Lopez de Villalobos cập bến hòn đảo lớn Mindanao. Villalobos đặt tên cho một số hòn đảo ở Philippines là Felipinas, nhằm tôn vinh hoàng tử Don Felipe của Tây Ban Nha, người sau này trở thành vua Felipe II.

Tên Filipinas dần biến đổi qua thời gian, hình thành cách gọi Pilipinas trong tiếng Filipino và Philippines trong tiếng Anh ngày nay.