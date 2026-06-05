1. Tên quốc gia nào ở Đông Nam Á được đặt theo tên vị vua ở phương Tây?
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Brunei
0%
- Philippines0%
- Indonesia0%
- Myanmar0%Chính xác
Philippines, tên chính thức là Cộng hòa Philippines, là đảo quốc tại Đông Nam Á. Tên gọi của Philippines bắt nguồn từ một vị vua Tây Ban Nha ở thế kỷ 16, thông qua các chuyến đi đường biển của nhà thám hiểm người nước này.
Theo sách "Lịch sử Văn minh Thế giới", năm 1542, nhà hàng hải người Tây Ban Nha là Ruy Lopez de Villalobos cập bến hòn đảo lớn Mindanao. Villalobos đặt tên cho một số hòn đảo ở Philippines là Felipinas, nhằm tôn vinh hoàng tử Don Felipe của Tây Ban Nha, người sau này trở thành vua Felipe II.
Tên Filipinas dần biến đổi qua thời gian, hình thành cách gọi Pilipinas trong tiếng Filipino và Philippines trong tiếng Anh ngày nay.
2. Nước này gồm bao nhiêu đảo?
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Khoảng 6.000
0%
- Khoảng 6.6000%
- Khoảng 7.0000%
- Khoảng 7.6000%Chính xác
Theo National Geographic, Philippines có diện tích khoảng 300.000 km2 với hơn 7.600 đảo lớn nhỏ, trong đó, khoảng 2.000 đảo có người sinh sống.
Đất nước được chia làm ba khu vực chính là Luzon (đảo lớn và đông dân nhất Philippines); Visayas (gồm các đảo chính Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar và Masbate) và Mindanao (đảo lớn thứ hai Philippines).
3. Dân số quốc gia này đông thứ mấy Đông Nam Á?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Philippines đông dân thứ hai Đông Nam Á với hơn 117 triệu người. Số liệu do Worldometers đưa ra dựa trên ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.
Với hơn 117 triệu dân, Philippines đứng sau Indonesia và xếp trên Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
4. Quốc gia này có trường đại học nào lâu đời nhất châu Á?
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Đại học San Carlos
0%
- Đại học Santo Tomas0%
- Đại học Philippines - Diliman0%
- Đại học Bách khoa Philippines0%Chính xác
Theo lịch sử hình thành của trường, Đại học San Carlos có nguồn gốc từ năm 1595. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất châu Á, ra đời trước cả Đại học Santo Tomas ở Manila (1611) và Đại học Harvard của Mỹ.
5. Đây là quốc gia thông thạo nhất tiếng Anh ở Đông Nam Á?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Chỉ số thành thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố hồi tháng 11, Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á với 581/800 điểm, thuộc nhóm có trình độ tiếng Anh cao (550-599 điểm).
Những năm trước, vị trí này thường thuộc về Singapore. Tuy nhiên, từ năm 2025, đảo quốc này không còn được xếp hạng do được xem là quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, tương tự Anh, Mỹ, Canada và Australia.
Philippines đứng thứ ba khu vực với 569 điểm, xếp hạng 28 thế giới và tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia có trình độ tiếng Anh cao. Điểm nổi bật của nước này là kỹ năng viết đạt 603 điểm - cao nhất trong các kỹ năng được đánh giá. Một số khu vực như Cordillera và thủ đô Manila đều đạt trên 600 điểm.
EF EPI được xây dựng dựa trên kết quả bài thi tiếng Anh EF SET của 2,2 triệu người trưởng thành không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- Sai
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