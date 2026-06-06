1. Quốc gia nào có món ăn bị xếp vào nhóm dở nhất Đông Nam Á?
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Việt Nam
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- Malaysia0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng "10 món ăn đường phố dở nhất Đông Nam Á" do TasteAtlas công bố tháng 5, món Khao kluk kapi (cơm trộn mắm tôm kiểu Thái) đứng đầu danh sách.
Món ăn gây tranh cãi vì mùi mắm tôm lên men khá nồng, nhưng lại là một trong những món ăn đường phố lâu đời và phổ biến nhất ở Thái Lan. TasteAtlas cho biết bảng xếp hạng được tổng hợp từ gần 9.700 lượt đánh giá hợp lệ và nhằm giới thiệu các món ăn địa phương, không phải đưa ra kết luận cuối cùng về chất lượng ẩm thực.
2. Món ăn nào dưới đây KHÔNG phải đặc sản nổi tiếng của quốc gia này?
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Tom yum
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- Pad Thai0%
- Sushi0%
- Som tam0%Chính xác
Sushi là món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Trong khi đó, Tom yum (canh chua cay), Pad Thai (mì xào) và Som tam (gỏi đu đủ) đều là những món ăn đặc trưng của ẩm thực Thái Lan.
3. Quốc gia này từng thu hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất năm 2025 tại Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Năm 2025, Malaysia là quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đã đạt 38,3 triệu lượt.
4. Món ăn đứng đầu bảng xếp hạng 100 món ngon nhất Đông Nam Á thuộc quốc gia nào?
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Singapore
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- Việt Nam0%
- Indonesia0%
- Lào0%Chính xác
Sate kambing là món xiên nướng truyền thống của Indonesia, đứng đầu bảng xếp hạng 100 món ngon Đông Nam Á do tạp chí ẩm thực TasteAtlas vừa công bố.
Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của người đọc TasteAtlas, tính đến ngày 29/3 nhận được 37.987 đánh giá.
5. Quốc gia nào có nhiều món ăn góp mặt nhất trong danh sách 100 món ngon nhất Đông Nam Á?
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Thái Lan
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- Lào0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%Chính xác
Trong bảng xếp hạng 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á của Taste Atlas, Indonesia có 32 món, nhiều nhất khu vực, chiếm gần 1/3 danh sách.
Đứng thứ 2 là Philippines với 25 món, tiếp theo là Việt Nam (20 món).
6. Quốc gia xuất hiện nhiều nhất trong danh sách 10 món bị đánh giá thấp nhất thế giới năm 2026 có thuộc Đông Nam Á không?
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Có
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- Không0%Chính xác
Thụy Điển là quốc gia có nhiều món xuất hiện nhất trong danh sách 10 món bị đánh giá thấp nhất thế giới năm 2026 của TasteAtlas, với 3 đại diện gồm Volcano pizza, bánh huyết (blood pancakes) và blodpalt. Đây là quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, không nằm ở Đông Nam Á.
- Không
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