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Trong số 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026, Osaka đứng thứ 7 với 96 điểm, giữ nguyên thứ hạng so với năm trước. Thành phố này là một trung tâm công nghiệp, tài chính và văn hóa quan trọng của miền Tây Nhật Bản.

Tokyo đứng thứ 10 với 95,7 điểm, tăng 3 bậc so với năm trước. Theo EIU, Tokyo là siêu đô thị duy nhất lọt top 10 năm nay.