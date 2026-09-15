1. Quốc gia châu Á duy nhất có 2 thành phố lọt top 10 nơi đáng sống nhất thế giới năm 2026 là nước nào?
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Hàn Quốc
0%
- Nhật Bản0%
- Singapore0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Global Liveability Index 2026 của Economist Intelligence Unit (EIU), Nhật Bản có 2 thành phố trong top 10 nơi đáng sống nhất thế giới năm 2026. Đây cũng là quốc gia châu Á duy nhất có từ 2 thành phố trở lên góp mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu.
2. Hai thành phố nào của Nhật Bản lọt top 10 nơi đáng sống nhất thế giới năm 2026?
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Tokyo và Kyoto
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- Osaka và Nagoya0%
- Tokyo và Osaka0%
- Kyoto và Yokohama0%Chính xác
Trong số 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026, Osaka đứng thứ 7 với 96 điểm, giữ nguyên thứ hạng so với năm trước. Thành phố này là một trung tâm công nghiệp, tài chính và văn hóa quan trọng của miền Tây Nhật Bản.
Tokyo đứng thứ 10 với 95,7 điểm, tăng 3 bậc so với năm trước. Theo EIU, Tokyo là siêu đô thị duy nhất lọt top 10 năm nay.
3. Quốc gia nào có nhiều thành phố nhất trong top 10 nơi đáng sống nhất thế giới năm 2026?
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Australia
0%
- Thụy Sĩ0%
- Nhật Bản0%
- Đan Mạch0%Chính xác
Australia có 3 thành phố trong top 10, nhiều nhất trong số các quốc gia có thành phố góp mặt trong nhóm này. Melbourne đứng thứ 3 với 97 điểm, Sydney đứng thứ 4 với 96,6 điểm và Adelaide đứng thứ 8 với 95,9 điểm.
Thụy Sĩ có 2 thành phố là Zurich và Geneva; Nhật Bản cũng có 2 thành phố là Osaka và Tokyo. Các quốc gia còn lại trong top 10 chỉ có một thành phố.
4. Thành phố nào đứng đầu bảng xếp hạng những nơi đáng sống nhất thế giới năm 2026?
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Vienna, Áo
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- Melbourne, Australia0%
- Copenhagen, Đan Mạch0%
- Zurich, Thụy Sĩ0%Chính xác
Copenhagen năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới của EIU, với 98 điểm trên 100.
Thủ đô Đan Mạch đạt điểm tuyệt đối ở 3 trong 5 nhóm tiêu chí của EIU là ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Thành phố cũng đạt điểm cao về văn hóa và môi trường, góp phần giúp Copenhagen tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.
5. EIU đánh giá các thành phố trong bảng xếp hạng đáng sống năm 2026 dựa trên bao nhiêu nhóm tiêu chí?
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3 nhóm
0%
- 4 nhóm0%
- 5 nhóm0%
- 6 nhóm0%Chính xác
EIU đánh giá 173 thành phố dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính gồm ổn định, chăm sóc y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục, cơ sở hạ tầng.
Trong bảng xếp hạng năm nay, chất lượng y tế được cải thiện tại một số thành phố ở châu Á, góp phần giúp điểm trung bình của khu vực tăng 0,3 điểm lên 73,9, trong khi Tây Âu tiếp tục là khu vực có điểm trung bình cao nhất thế giới.
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- 4 nhóm
- Melbourne, Australia
- Thụy Sĩ
- Osaka và Nagoya
- Nhật Bản