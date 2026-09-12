Chính xác

Sau Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam vào ngày 1/9. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, với diện tích hơn 6.200km2, dân số hơn 1,52 triệu người.

Tới ngày 20/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam.