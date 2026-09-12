1. Thành phố nào trẻ nhất Việt Nam hiện nay?
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Đồng Nai
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Sau Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam vào ngày 1/9. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, với diện tích hơn 6.200km2, dân số hơn 1,52 triệu người.
Tới ngày 20/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam.
2. Thành phố này có mấy đặc khu?
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Thành phố Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Ngoài Vân Đồn là đặc khu có diện tích lớn nhất với gần 584km2, dân số 54.000 người, Quảng Ninh còn có đặc khu Cô Tô, rộng gần 54km2, dân số hơn 7.100.
Đặc khu Vân Đồn có nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên...
3. Địa phương này có biên giới với Trung Quốc ở đâu?
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Quảng Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là địa phương duy nhất nước ta có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, cùng hệ thống giao thông đường bộ, hàng không và đường biển.
Trên tuyến biên giới có các cửa khẩu, cửa khẩu phụ và lối mở như Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, Bình Liêu; trên biển có cửa khẩu cảng Vạn Gia, Hòn Gai, cùng hệ thống cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu.
4. Thành phố này có mấy di sản thế giới?
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Quảng Ninh hiện sở hữu hai di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm: Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
5. Địa phương này có sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đúng hay sai?
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Đúng
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Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ở Quảng Ninh là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Công trình do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với khoảng 7.700 tỷ đồng. Khởi công đầu năm 2016, sân bay khánh thành vào cuối năm 2018.
Sân bay Vân Đồn đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Sân bay có công suất 2,5 triệu lượt khách mỗi năm, hướng tới 20 triệu vào năm 2050.
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