1. Quốc gia nào có tuổi thọ trung bình thấp nhất Đông Nam Á?
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Lào
0%
- Campuchia0%
- Myanmar0%
- Timor-Leste0%Chính xác
Theo SeasiaStats, người dân Myanmar có tuổi thọ trung bình 67,8 tuổi, thấp nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á được thống kê. Xếp ngay phía trên Myanmar là Lào với 69,2 tuổi, tiếp đến là Campuchia với 70 tuổi và Timor-Leste với 70,2 tuổi.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng ghi nhận tuổi thọ khi sinh tại Myanmar khoảng 67,8 tuổi vào năm 2021, thấp hơn mức trung bình 68,4 năm của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, các con số có thể thay đổi tùy năm và phương pháp ước tính.
2. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi?
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Singapore
0%
- Thái Lan0%
- Malaysia0%
- Brunei0%Chính xác
Theo SeasiaStats, Singapore đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tuổi thọ trung bình (84,4 tuổi). Đây cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi.
Theo bảng số liệu, Thái Lan đứng thứ hai với 78 tuổi, tiếp đến là Malaysia 76,6 tuổi và Brunei 75,8 tuổi.
Số liệu World Bank cũng cho thấy Singapore thuộc nhóm có tuổi thọ cao nhất khu vực. Dữ liệu năm 2024 của World Bank ghi nhận tuổi thọ trung bình tại Singapore khoảng 83,3 tuổi.
3. Việt Nam xếp thứ mấy trong khu vực về tuổi thọ trung bình của người dân?
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2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Ngoài Singapore có tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất khu vực, Thái Lan và Malaysia lần lượt xếp thứ 2 và 3 (78 tuổi và 76,6 tuổi). Xếp thứ 4 là Brunei với tuổi thọ 75,8 tuổi.
Việt Nam xếp thứ 5 trong khu vực về tuổi thọ trung bình, với 75,5 tuổi.
4. Quốc gia nào có chênh lệch tuổi thọ giữa nam - nữ giới lớn nhất khu vực?
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Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Myanmar0%
- Indonesia0%Chính xác
Myanmar là quốc gia có chênh lệch tuổi thọ giữa nam và nữ lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2024, tuổi thọ trung bình nam giới nước này đạt 62,7, trong khi nữ giới là 72,1 tuổi, chênh nhau tới 9,4 tuổi. Đứng sau là Thái Lan với chênh lệch 7,8 tuổi, Philippines 6,2 tuổi.
WHO cho biết nam giới trên toàn cầu có xu hướng ít tìm kiếm dịch vụ y tế hơn phụ nữ, đồng thời có nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh tật và tai nạn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ của nam giới thường thấp hơn nữ giới.
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