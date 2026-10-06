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Theo SeasiaStats, người dân Myanmar có tuổi thọ trung bình 67,8 tuổi, thấp nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á được thống kê. Xếp ngay phía trên Myanmar là Lào với 69,2 tuổi, tiếp đến là Campuchia với 70 tuổi và Timor-Leste với 70,2 tuổi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng ghi nhận tuổi thọ khi sinh tại Myanmar khoảng 67,8 tuổi vào năm 2021, thấp hơn mức trung bình 68,4 năm của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, các con số có thể thay đổi tùy năm và phương pháp ước tính.