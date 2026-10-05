1. Danh nhân nào được đặt tên cho nhiều xã, phường nhất hiện nay?
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Quang Trung
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- Trần Phú0%
- Trần Hưng Đạo0%
- Lê Lợi0%Chính xác
Tên vị danh nhân được đặt cho nhiều xã, phường nhất nước ta hiện nay là Trần Hưng Đạo. Hiện nay, có 5 xã, phường mang tên ông, gồm xã Hưng Đạo ở Hà Nội, xã Hưng Đạo ở Cao Bằng, phường Hưng Đạo và phường Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng, phường Trần Hưng Đạo ở Hưng Yên.
Ngoài ra, nhiều phường xã khác cũng mang tên các danh nhân như Quang Trung, Trần Phú, Lê Lợi…
2. Ông đã phụng sự qua mấy đời vua?
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2
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- 50%Chính xác
Trần Hưng Đạo, tên thật là Trần Quốc Tuấn, là danh tướng, nhà chính trị và quân sự kiệt xuất thời Trần. Ông từng tham gia cả ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.
Theo nhiều tài liệu lịch sử, quân Nguyên Mông bấy giờ rất sợ uy danh của ông, thậm chí không dám gọi thẳng tên húy. Mỗi khi nói về ông, chỉ dám dùng từ An Nam Hưng Đạo Đại vương.
Ông mất năm 1300, phụng sự 4 đời vua là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông.
3. Đâu là câu nói nổi tiếng của ông?
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Ta thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương đất Bắc
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- Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng0%
- Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác0%
- Ngồi im đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn thế mạnh của giặc0%Chính xác
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong kháng chiến chống Nguyên Mông lần hai (năm 1285), trước thế giặc mạnh, vua Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi”. Vị tướng Trần Quốc Tuấn bèn trả lời: “Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng”.
Khi cuộc kháng chiến chính thức xảy ra, vị tướng Trần Quốc Tuấn chỉ huy, trực tiếp đánh tan quân giặc. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Hưng Đạo Vương lại giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng ở Vạn Kiếp, đánh bại được, giặc chết rất nhiều”. Thoát Hoan sau đó phải chui vào ống đồng trốn về nước.
4. Tỉnh nào có trường THPT chuyên mang tên vị danh nhân này?
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An Giang
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- Đồng Tháp0%
- Lâm Đồng0%
- Vĩnh Long0%Chính xác
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có một trường THPT chuyên mang tên danh tướng Trần Hưng Đạo. Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau khi Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng sáp nhập.
Sau sắp xếp, Lâm Đồng có 4 trường THPT chuyên, gồm THPT Chuyên Thăng Long, THPT Chuyên Bảo Lộc (trên địa bàn Lâm Đồng cũ), THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận cũ) và THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông cũ).
5. Tên vị danh nhân nào được đặt cho nhiều trường THPT chuyên nhất?
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Lê Quý Đôn
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- Chu Văn An0%
- Lương Thế Vinh0%
- Nguyễn Bỉnh Khiêm0%Chính xác
Hiện nay, cả nước có 7 tỉnh, thành có trường chuyên mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, gồm: Đà Nẵng, TPHCM, Gia Lai, Điện Biên, Khánh Hòa, Lai Châu và Quảng Trị. Tên ông cũng được đặt cho nhiều trường THPT chuyên nhất trên cả nước hiện nay.
Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn của Việt Nam và là niềm tự hào của cả dân tộc. Với tài trí thông minh và kiến thức uyên bác, ông đã để lại cho hậu thế khoảng 40 bộ sách bao quát hầu hết các tri thức đương thời.
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