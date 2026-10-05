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Tên vị danh nhân được đặt cho nhiều xã, phường nhất nước ta hiện nay là Trần Hưng Đạo. Hiện nay, có 5 xã, phường mang tên ông, gồm xã Hưng Đạo ở Hà Nội, xã Hưng Đạo ở Cao Bằng, phường Hưng Đạo và phường Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng, phường Trần Hưng Đạo ở Hưng Yên.

Ngoài ra, nhiều phường xã khác cũng mang tên các danh nhân như Quang Trung, Trần Phú, Lê Lợi…