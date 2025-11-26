Chính xác

Từ ngày 16-18/10/2025, ba con muỗi (hai con cái và một con đực) được tìm thấy trong khu vườn của một hộ dân ở Kjósarhreppur. Đây là thông tin quan trọng vì nó đánh dấu bằng chứng đầu tiên cho thấy muỗi đã xuất hiện ở Iceland, làm dấy lên câu hỏi về vai trò của biến đổi khí hậu và khả năng các loài côn trùng xâm nhập.

Theo The Guardian, chuyên gia côn trùng học tại Viện Khoa học Tự nhiên Iceland là người xác nhận phát hiện này. Ông trực tiếp nhận mẫu từ một nhà quan sát nghiệp dư và tiến hành phân tích.

Ông cho biết: 3 mẫu muỗi được tìm thấy tại Kiðafell thuộc loài muỗi chịu lạnh tốt, có khả năng sống sót qua mùa đông Iceland bằng cách trú ẩn trong những nơi kín như tầng hầm và chuồng trại.