1. Quốc gia duy nhất nào trên thế giới từng được coi là không có muỗi?
Na Uy
0%
- Iceland0%
- Greenland0%
- Scotland0%Chính xác
Theo Live Science, trong nhiều năm, Iceland được xem là quốc gia duy nhất trên thế giới không có muỗi, dù các nước láng giềng như Na Uy, Scotland hay Greenland đều có nhiều loài muỗi sinh sống. Điều này khiến Iceland trở thành trường hợp đặc biệt trong nghiên cứu côn trùng học và khí hậu.
2. Hồi tháng 10/2025, người dân quốc gia này phát hiện bao nhiêu con muỗi?
1
0%
- 30%
- 100%
- Trên 1000%Chính xác
Từ ngày 16-18/10/2025, ba con muỗi (hai con cái và một con đực) được tìm thấy trong khu vườn của một hộ dân ở Kjósarhreppur. Đây là thông tin quan trọng vì nó đánh dấu bằng chứng đầu tiên cho thấy muỗi đã xuất hiện ở Iceland, làm dấy lên câu hỏi về vai trò của biến đổi khí hậu và khả năng các loài côn trùng xâm nhập.
Theo The Guardian, chuyên gia côn trùng học tại Viện Khoa học Tự nhiên Iceland là người xác nhận phát hiện này. Ông trực tiếp nhận mẫu từ một nhà quan sát nghiệp dư và tiến hành phân tích.
Ông cho biết: 3 mẫu muỗi được tìm thấy tại Kiðafell thuộc loài muỗi chịu lạnh tốt, có khả năng sống sót qua mùa đông Iceland bằng cách trú ẩn trong những nơi kín như tầng hầm và chuồng trại.
3. Yếu tố quan trọng nhất khiến muỗi từng khó sinh sản tại quốc gia này là gì?
Thiếu thức ăn
0%
- Nước hồ quá sâu0%
- Khí hậu lạnh và chu kỳ đóng băng - tan băng liên tục0%
- Quần thể chim lớn ăn ấu trùng muỗi0%Chính xác
Vòng đời muỗi cần nước lỏng ổn định để trứng nở và ấu trùng phát triển. Nhưng tại Iceland, nước ở ao, đầm… liên tục đóng băng - tan băng - rồi đóng băng lại trong những tháng giao mùa. Chu kỳ biến đổi mạnh này phá hủy trứng, ấu trùng và nhộng, khiến muỗi không thể sống đủ lâu để hình thành quần thể. Đây được xem là lý do chính khiến Iceland lâu nay không có muỗi.
4. Quần đảo nào từng hoàn toàn không có muỗi cho đến khi con người vô tình mang chúng đến vào năm 1826?
Fiji
0%
- New Zealand0%
- Hawaii0%
- Mauritius0%Chính xác
Trước năm 1826, Hawaii cũng giống Iceland - hoàn toàn không có muỗi. Nhưng các tàu châu Âu và Mỹ thời đó đã vô tình đưa muỗi đến. Với khí hậu ấm áp, Hawaii nhanh chóng trở thành môi trường lý tưởng để muỗi phát triển và lan rộng khắp các đảo. Đây là ví dụ điển hình cho thấy loài muỗi có thể xâm nhập và định cư ở những nơi từng không có chúng.
5. Yếu tố nào có thể khiến Iceland có muỗi trong tương lai?
Dân số tăng
0%
- Phát triển hàng không0%
- Biến đổi khí hậu làm mùa xuân và mùa thu ấm hơn0%
- Trồng thêm cây xanh0%Chính xác
Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang làm ấm lên các mùa chuyển tiếp, kéo dài thời gian nước không bị đóng băng. Điều này tạo ra điều kiện lý tưởng hơn cho trứng và ấu trùng muỗi tồn tại. Vì vậy, Iceland có thể không còn là “vùng đất không muỗi” trong tương lai nếu xu hướng ấm lên tiếp tục.
6. Một châu lục cũng chưa từng có muỗi, đó là nơi nào?
Greenland
0%
- Nam Cực0%
- Bắc Cực0%
- Australia0%Chính xác
Theo World Population Review, cũng như Iceland, Nam Cực là một trong số rất ít nơi trên thế giới không có muỗi. Nguyên nhân chính là khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ dưới 0°C quanh năm, và sự thiếu hụt nước tù đọng để muỗi sinh sản. Lục địa này chỉ có vài loài sinh vật chuyên biệt thích nghi với môi trường, và không có cư dân lâu dài, nên muỗi không thể tồn tại.
