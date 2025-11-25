Chính xác

Thủ đô của Timor Leste (Đông Timor) là Dili, tên gọi chỉ gồm 4 chữ cái, ngắn nhất trong số các thủ đô ở Đông Nam Á. Dili cũng là thành phố lớn nhất nước này.

Timor Leste giành độc lập hoàn toàn năm 2002 và được xem là quốc gia trẻ nhất khu vực. Đất nước rộng khoảng 15.000km², với dân số khoảng 1,4 triệu người. Đây cũng là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á, với tuổi trung bình ước tính khoảng 21, theo CIA World Factbook năm 2024.