1. Tên thủ đô của nước nào ngắn nhất ở Đông Nam Á?
Singapore
Thủ đô của Timor Leste (Đông Timor) là Dili, tên gọi chỉ gồm 4 chữ cái, ngắn nhất trong số các thủ đô ở Đông Nam Á. Dili cũng là thành phố lớn nhất nước này.
Timor Leste giành độc lập hoàn toàn năm 2002 và được xem là quốc gia trẻ nhất khu vực. Đất nước rộng khoảng 15.000km², với dân số khoảng 1,4 triệu người. Đây cũng là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á, với tuổi trung bình ước tính khoảng 21, theo CIA World Factbook năm 2024.
2. Thế giới có bao nhiêu thủ đô chỉ gồm 4 chữ cái?
5
Theo The Telegraph, thế giới có 14 thủ đô chỉ gồm bốn chữ cái. Ngoài Dili, 13 thủ đô còn lại gồm:
Malé (Maldives)
Baku (Azerbaijan)
Doha (Qatar)
Riga (Latvia)
Oslo (Na Uy)
Bern (Thụy Sĩ)
Rome (Ý)
Kyiv ()
Lima (Peru)
Lomé (Togo)
Juba (Nam Sudan)
Suva (Fiji)
Apia (Samoa)
3. Thủ đô của nước nào ở Đông Nam Á trùng với tên nước?
Brunei
Singapore là quốc gia - thành phố, đồng thời là tên thủ đô của đất nước có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á.
Theo Culture Trip, tên gọi này gắn với truyền thuyết hoàng tử Sang Nila Utama. Khi đến đảo, ông nhìn thấy một con vật lạ và cho rằng đó là sư tử - điềm lành theo quan niệm thời bấy giờ - nên đặt tên đảo là Singapura, về sau thành Singapore.
Ngoài ra, thế giới còn một số nước có thủ đô trùng hoặc gần giống tên quốc gia, như:
San Marino (thủ đô San Marino)
Monaco (thủ đô Monaco)
Kuwait (Kuwait City)
Mexico (Mexico City)
Panama (Panama City).
4. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có hai thủ đô?
Indonesia
Theo Cổng thông tin Chính phủ Malaysia, nước này là một quốc gia liên bang với diện tích hơn 300.000km².
Thủ đô được biết đến rộng rãi là Kuala Lumpur, nhưng Putrajaya mới là nơi đặt trụ sở chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng ghi nhận Putrajaya là thủ đô hành chính của Malaysia.
Tên Putrajaya được đặt theo cố Thủ tướng Tunku Abdul Rahman Putra; trong đó từ jaya có nghĩa là “xuất chúng”. Nằm cách Kuala Lumpur khoảng 30km về phía nam, khu vực này trước đây là vùng đất hoang, ít cây xanh và không có sông ngòi.
5. Đất nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố sẽ có thêm thủ đô thứ hai?
Indonesia
Jakarta hiện là thủ đô chính thức và là trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất Indonesia. Tuy vậy, từ năm 2022, chính phủ đã công bố kế hoạch về một thủ đô nữa là Nusantara, thành phố mới xây dựng tại Đông Kalimantan.
Theo VOV, một văn bản do Tổng thống Indonesia ký cuối tháng 6/2025 và công bố giữa tháng 9 tiếp tục khẳng định Nusantara sẽ trở thành thủ đô chính trị vào năm 2028, được hỗ trợ bởi hàng loạt chương trình ưu tiên phát triển.
6. Hà Nội trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?
1945
Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (tháng 7/1976), Quốc hội quyết định chọn Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999) và được Chủ tịch nước Trần Đức Lương phong tặng danh hiệu “Thủ đô anh hùng” năm 2000.
