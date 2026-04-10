1. Món ăn ngon nhất Đông Nam Á thuộc quốc gia nào?
-
Singapore
0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%
- Lào0%Chính xác
Sate kambing là món xiên nướng truyền thống của Indonesia, đứng đầu bảng xếp hạng 100 món ngon Đông Nam Á do tạp chí ẩm thực TasteAtlas vừa công bố.
Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của người đọc TasteAtlas, tính đến ngày 29/3 nhận được 37.987 đánh giá.
2. Món ăn ngon nhất Đông Nam Á này có nguyên liệu chính là gì?
-
Bột mì
0%
- Thịt dê hoặc thịt cừu0%
- Ớt tươi0%
- Nước ép dứa0%Chính xác
Sate kambing là món ăn truyền thống với satay (kiểu xiên nướng) được chế biến cùng thịt dê hoặc thịt cừu làm nguyên liệu chính. Thịt được cắt thành miếng hoặc khối vuông và ướp trong hỗn hợp các nguyên liệu như kecap manis (nước tương ngọt), riềng, hành tím xay, nước ép dứa và ớt. Sau khi ướp, thịt được xiên vào những que xiên lớn để nướng.
3. Món ăn nào của Việt Nam lọt vào top 2, gây bất ngờ khi vượt qua phở?
-
Bún bò Huế
0%
- Bánh mì heo quay0%
- Bún chả0%
- Mì Quảng0%Chính xác
Theo Bảng xếp hạng 100 món ngon Đông Nam Á của TasteAtlas, bánh mì heo quay là biến thể nổi bật của bánh mì truyền thống Việt Nam, với phần thịt ba chỉ quay giòn bì, kết hợp cùng dưa chua, rau thơm, pate và sốt. Sự hòa quyện giữa vị giòn - béo - chua - cay khiến món ăn này được đánh giá cao và xếp thứ 2 khu vực, vượt qua nhiều món nổi tiếng khác.
4. Việt Nam có bao nhiêu món ăn lọt vào top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á?
-
5
0%
- 100%
- 150%
- 200%Chính xác
Ngoài bánh mì heo quay, Việt Nam còn có 19 món ăn khác góp mặt trong Top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á, gồm:
Bún bò Nam Bộ (xếp hạng 14), phở bò (hạng 15), mì Quảng (hạng 21), nước chấm (hạng 28), bún chả Hà Nội (hạng 29), bò kho (hạng 38), bún bò Huế (hạng 41), rau muống xào tỏi (hạng 44), bò lúc lắc (hạng 49), chạo tôm (hạng 50), thịt kho tàu (hạng 59), nem lụi (hạng 70), bánh bao (hạng 76), bún riêu (hạng 89), bánh khoai (hạng 90), bò lá lốt (hạng 91), bánh xèo (hạng 94), cơm chiên (hạng 95), cơm tấm sườn (hạng 96).
5. Món ăn nào của Việt Nam lọt top 100 món ăn ngon nhất thế giới?
-
Phở bò
0%
- Bún chả0%
- Mì Quảng0%
- Nem lụi0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng TasteAtlas Awards 2025/2026 (dựa trên hơn 453.000 đánh giá hợp lệ cho 11.781 món ăn), phở bò xếp hạng 83 và là món Việt hiếm hoi góp mặt trong bảng xếp hạng này.
6. Quốc gia nào có số lượng món ăn nhiều thứ 2 trong danh sách 100 món ngon nhất Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
- Philippines0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%Chính xác
Trong bảng xếp hạng 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á của Taste Atlas, Indonesia có 32 món, nhiều nhất khu vực, chiếm gần 1/3 danh sách.
Đứng thứ 2 là Philippines với 25 món, tiếp theo là Việt Nam (20 món).
-
