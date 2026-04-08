Chính xác

Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo trong năm 2025. Năm 2025, lượng xuất khẩu gạo của nước này tăng 23% (tương đương 4,1 triệu tấn), đạt 22 triệu tấn.

Việc Chính phủ Ấn Độ dỡ bỏ tất cả các hạn chế xuất khẩu đã giúp các lô hàng gạo của nước này trở nên cạnh tranh hơn, qua đó giành lại thị phần đã mất trong vài năm qua.