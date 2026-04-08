1. Nước nào đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo?
Trung Quốc
- Thái Lan0%
- Ấn Độ0%
- Việt Nam0%Chính xác
Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo trong năm 2025. Năm 2025, lượng xuất khẩu gạo của nước này tăng 23% (tương đương 4,1 triệu tấn), đạt 22 triệu tấn.
Việc Chính phủ Ấn Độ dỡ bỏ tất cả các hạn chế xuất khẩu đã giúp các lô hàng gạo của nước này trở nên cạnh tranh hơn, qua đó giành lại thị phần đã mất trong vài năm qua.
2. Đây có phải là quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Không chỉ là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ còn là nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới năm 2025. Sản lượng gạo năm 2025 của nước này đạt hơn 150 triệu tấn, vượt qua 145 triệu tấn của Trung Quốc.
Với kết quả này, Ấn Độ chiếm hơn 28% tổng sản lượng gạo toàn cầu, đồng thời củng cố vững chắc vị thế là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cung cấp cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.
3. Nước nào đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo?
Việt Nam
- Thái Lan0%
- Trung Quốc0%
- Pakistan0%Chính xác
Mặc dù khối lượng xuất khẩu năm 2025 giảm 10,8%, Việt Nam vẫn vượt qua Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Cụ thể, số liệu của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 đạt 8,06 triệu tấn với trị giá 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 27,6% về trị giá so với năm 2024 - năm xuất khẩu cao nhất trong lịch sử ngành gạo.
Đây cũng là mức thấp nhất trong ba năm qua về cả lượng và giá trị xuất khẩu, song so với giai đoạn từ năm 2022 trở về trước vẫn cao hơn đáng kể.
4. “Khách hàng” lớn nhất của gạo Việt Nam là Malaysia, đúng hay sai?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Kết thúc năm 2025, Philippines tiếp tục là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 39,8% về lượng và 38,3% về trị giá xuất khẩu, tương ứng đạt 3,2 triệu tấn và 1,57 tỷ USD.
Bên cạnh đó, xuất khẩu sang hai thị trường lớn khác là Indonesia và Malaysia cũng giảm mạnh trong năm 2025. Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và nhiều nước châu Phi tăng rất mạnh trong năm vừa qua.
Cụ thể, Bờ Biển Ngà trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, với hơn 1 triệu tấn, tăng 2,2 lần so với năm 2024. Theo sau là Ghana với hơn 919.000 tấn, tăng 50% và Trung Quốc đạt hơn 747.000 tấn, tăng 162%.
5. Philippines trong top đầu thế giới về xuất khẩu nông sản nào?
Sầu riêng, chuối
- Chuối, dừa0%
- Dừa, xoài0%
- Xoài, sầu riêng0%Chính xác
Philippines là nước xuất khẩu chuối lớn thứ hai thế giới năm 2025. Philippines đã xuất khẩu 2,93 triệu tấn chuối vào năm ngoái, chỉ đứng sau Ecuador. Ngoài ra, nước này cũng xuất khẩu dừa hàng đầu thế giới. Mặc dù vậy, Philippines hiện là nước sản xuất dừa lớn thứ hai sau Indonesia.
