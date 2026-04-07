Theo đại diện Chinese Testing International (CTI), Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á và đứng đầu thế giới về số lượng thí sinh thi HSK (một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế đánh giá năng lực tiếng Trung dành cho người nước ngoài).

Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 146.000 lượt thi HSK.

Con số này vượt Thái Lan (khoảng 130.000 lượt) và Indonesia (30.000 lượt).

Ngoài ra, tổng số lượt thí sinh cộng dồn các năm đạt tới con số 530.000.