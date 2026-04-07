1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có số lượng người thi chứng chỉ tiếng Trung nhiều nhất?
-
Thái Lan
0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo đại diện Chinese Testing International (CTI), Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á và đứng đầu thế giới về số lượng thí sinh thi HSK (một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế đánh giá năng lực tiếng Trung dành cho người nước ngoài).
Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 146.000 lượt thi HSK.
Con số này vượt Thái Lan (khoảng 130.000 lượt) và Indonesia (30.000 lượt).
Ngoài ra, tổng số lượt thí sinh cộng dồn các năm đạt tới con số 530.000.
2. Đâu KHÔNG phải là lý do khiến tiếng Trung trở nên 'hot' tại Việt Nam?
-
Được miễn thi ngoại ngữ trong một số kỳ thi
0%
- Ảnh hưởng từ văn hóa (phim, nhạc, ẩm thực)0%
- Chi phí học cao hơn tiếng Anh0%
- Nhu cầu việc làm tăng0%Chính xác
Tiếng Trung trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ nhiều yếu tố thực tế như chính sách giáo dục cho phép sử dụng chứng chỉ HSK để miễn thi ngoại ngữ trong một số kỳ thi, ảnh hưởng ngày càng rộng của văn hóa Trung Quốc và xu hướng du học, cùng với chi phí học tập tương đối thấp và thời gian đạt trình độ cơ bản ngắn.
Bên cạnh đó, nhu cầu việc làm tăng do sự hiện diện của các doanh nghiệp sử dụng tiếng Trung cũng góp phần thúc đẩy người học.
3. Tiếng Trung hiện là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo chuyên trang cung cấp dữ liệu về ngôn ngữ Ethnologue, tiếng Anh hiện là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới nếu tính cả người bản ngữ và người dùng như ngôn ngữ thứ hai, với tổng cộng khoảng 1,5 tỷ người.
Ngôn ngữ này đóng vai trò như một "cầu nối" toàn cầu, giữ vị trí trung tâm trong kinh doanh, du lịch, công nghệ và ngoại giao quốc tế. Do phổ biến rộng rãi, tiếng Anh tồn tại nhiều biến thể theo khu vực như Anh - Anh, Anh - Mỹ, Anh - Australia hay Anh - Ấn.
4. Tại Đông Nam Á, quốc gia nào đã sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ?
-
Singapore
0%
- Malaysia0%
- Myanmar0%
- Thái Lan0%Chính xác
Singapore được công nhận là quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ bản địa. Theo Education First, trong bảng xếp hạng EF EPI 2025, Singapore không còn được xếp vào nhóm quốc gia học tiếng Anh như ngoại ngữ mà đã được tái phân loại sang nhóm sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ bản địa. Sự thay đổi này không phản ánh việc suy giảm năng lực, mà cho thấy tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ sử dụng phổ biến và tự nhiên trong đời sống tại quốc gia này.
5. Quốc gia Đông Nam Á nào có hơn 700 ngôn ngữ?
-
Thái Lan
0%
- Campuchia0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%Chính xác
Indonesia hiện có 721 ngôn ngữ được sử dụng, đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới, sau Papua New Guinea với 841 ngôn ngữ, theo Ethnologue - cơ sở dữ liệu toàn cầu về các ngôn ngữ còn tồn tại.
Indonesia có hơn 17.000 đảo, với nhiều cộng đồng cư trú biệt lập. Sự đa dạng sắc tộc (khoảng 1.300 nhóm) tạo điều kiện cho nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại.
Thi tiếng Trung
Trung Quốc
Đông Nam Á
