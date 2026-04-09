Danh sách tỷ phú thế giới 2026 vừa được Forbes công bố cách đây 4 tuần cho thấy, Việt Nam có 8 người, tăng thêm 3 so với năm 2025.

Danh sách các tỷ phú duy trì từ năm 2025 sang 2026 gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Các tỷ phú mới góp mặt gồm: Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.