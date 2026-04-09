1. Nữ tỷ phú nào giàu nhất Việt Nam?
Nguyễn Thị Phương Thảo
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam hiện nay. Bà Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, người đã đưa hãng hàng không giá rẻ VietJet Air niêm yết công khai vào năm 2017. Theo Forbes 2026, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tài sản 4,2 tỷ USD, đứng thứ 1011 thế giới.
2. Việt Nam có mấy tỷ phú trong danh sách Forbes 2026?
6
Danh sách tỷ phú thế giới 2026 vừa được Forbes công bố cách đây 4 tuần cho thấy, Việt Nam có 8 người, tăng thêm 3 so với năm 2025.
Danh sách các tỷ phú duy trì từ năm 2025 sang 2026 gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.
Các tỷ phú mới góp mặt gồm: Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.
3. Có bao nhiêu nữ tỷ phú Việt Nam từng được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới?
1
Có 3 nữ doanh nhân Việt Nam sở hữu khối tài sản tỷ USD và lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, với những vị trí cụ thể như: Nguyễn Thị Phương Thảo (4,2 tỷ USD, hạng 1011), Phạm Thu Hương (3 tỷ USD, hạng 1406) và Phạm Thúy Hằng (2,1 tỷ USD, hạng 1982).
4. Theo thống kê của Forbes 2026, ông Phạm Nhật Vượng có bao nhiêu tỷ USD?
25,7 tỷ USD
Ông Phạm Nhật Vượng đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam với 27,7 tỷ USD tài sản, gấp 4 lần năm 2025. Ông Vượng đứng thứ 93 thế giới và đây là lần thứ 14 góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes.
5. Ai giàu nhất thế giới?
Elon Musk
Elon Musk (người Mỹ), đồng sáng lập 7 công ty, trong đó có hãng xe điện Tesla, công ty sản xuất tên lửa SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI.
Ông là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 839 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes 2026.
