Ngày 29/6, BSCKII Nguyễn Thế Huy - Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu nam thanh niên nhồi máu cơ tim có tiền sử hút thuốc lá từ năm 15 tuổi.

Khoảng ba ngày trước khi nhập viện, chàng trai 25 tuổi tên H. cảm thấy nặng ngực nhưng chủ quan, không đi kiểm tra sức khỏe. Sau đó, bệnh nhân đau thắt ngực dữ dội, vã nhiều mồ hôi và khó thở tăng dần nên được đưa đến bệnh viện địa phương.

Sau khi nhận chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp, anh H. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện E. Điện tim và siêu âm tim cho thấy nhiều dấu hiệu thiếu máu cơ tim cấp nên người bệnh được chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu.

"Kết quả chụp mạch ghi nhận bệnh nhân tắc cấp tính động mạch liên thất trước, có tổn thương tắc mạn tính động mạch vành phải. Đây là mức độ tổn thương rất nặng, hiếm gặp ở người mới 25 tuổi", bác sĩ Huy cho biết.

Bệnh nhân được bác sĩ can thiệp xong. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp tim mạch ngay lập tức tiến hành can thiệp tái thông động mạch vành. Dòng máu nuôi tim được khôi phục, cơn đau ngực giảm nhanh và huyết động ổn định. Sau hai ngày điều trị, người bệnh xuất viện.

Theo bác sĩ Huy, nhồi máu cơ tim vốn là bệnh thường gặp ở người trung niên và cao tuổi do quá trình xơ vữa động mạch diễn ra trong nhiều năm. Vì vậy, một bệnh nhân mới 25 tuổi đã có tổn thương mạch vành nghiêm trọng là trường hợp rất đáng lưu ý.

Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng tim mạch nặng nề.

Nhồi máu cơ tim xảy ra khi động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, khiến cơ tim không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào cơ tim bị hoại tử. Nếu đến viện muộn, người bệnh có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử, sốc tim, suy tim mạn, vỡ tim, huyết khối trong buồng tim gây đột quỵ, thậm chí tử vong ngay trong giai đoạn cấp.

Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định thuốc lá là yếu tố nguy cơ nổi bật nhất ở bệnh nhân này. Anh H. đã hút thuốc liên tục suốt 10 năm - khoảng thời gian đủ để gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối.

Ngoài thuốc lá, nhiều yếu tố khác cũng đang góp phần làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ như thừa cân, béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.

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