Chính xác

Hố thiên thạch Popigai, nằm ở phía đông Siberia, có đường kính khoảng 100 km và được hình thành cách đây khoảng 35 triệu năm sau một vụ va chạm thiên thạch khổng lồ. Các nhà khoa học ước tính nơi đây có thể chứa hàng nghìn tỷ carat kim cương, được xem là một trong những khu vực chứa trữ lượng kim cương lớn và giàu tiềm năng nhất từng được con người phát hiện.

Theo Viện Địa chất và Khoáng sản Sobolev, kim cương tại Popigai có độ cứng cao, được cho là gấp khoảng hai lần nhiều loại kim cương tổng hợp dùng trong công nghiệp. Vì vậy, chúng được đánh giá có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực cắt, khoan và gia công vật liệu.