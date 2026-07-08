1. Quốc gia nào hiện sở hữu trữ lượng kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới?
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Botswana
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- Canada0%
- Nga0%
- Nam Phi0%Chính xác
Theo Statista, Nga hiện là quốc gia có trữ lượng kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới với khoảng 750 triệu carat, vượt xa nhiều quốc gia có ngành khai thác kim cương phát triển như Botswana, Angola, Canada hay Nam Phi. Phần lớn các mỏ kim cương của Nga nằm tại Cộng hòa Sakha (Yakutia), thuộc vùng Siberia.
2. Hố thiên thạch nổi tiếng được cho là chứa lượng kim cương khổng lồ ở Nga có tên là gì?
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Chicxulub
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- Popigai0%
- Vredefort0%
- Barringer0%Chính xác
Hố thiên thạch Popigai, nằm ở phía đông Siberia, có đường kính khoảng 100 km và được hình thành cách đây khoảng 35 triệu năm sau một vụ va chạm thiên thạch khổng lồ. Các nhà khoa học ước tính nơi đây có thể chứa hàng nghìn tỷ carat kim cương, được xem là một trong những khu vực chứa trữ lượng kim cương lớn và giàu tiềm năng nhất từng được con người phát hiện.
Theo Viện Địa chất và Khoáng sản Sobolev, kim cương tại Popigai có độ cứng cao, được cho là gấp khoảng hai lần nhiều loại kim cương tổng hợp dùng trong công nghiệp. Vì vậy, chúng được đánh giá có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực cắt, khoan và gia công vật liệu.
3. Những khám phá đầu tiên về kim cương trong lịch sử được ghi nhận tại quốc gia nào vào khoảng năm 400 TCN?
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Ấn Độ
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- Brazil0%
- Canada0%
- Nga0%Chính xác
Các ghi chép lịch sử cho thấy kim cương được phát hiện và khai thác đầu tiên tại Ấn Độ vào khoảng năm 400 trước Công nguyên. Sau này, loại khoáng sản quý này mới được tìm thấy ở nhiều quốc gia khác như Nga, Nam Phi, Botswana và Canada.
4. Kim cương tự nhiên thường có độ tuổi trung bình là bao nhiêu?
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100 đến 300 triệu năm
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- 500 triệu đến 1 tỷ năm0%
- 1 đến 3 tỷ năm0%
- Hơn 10 tỷ năm0%Chính xác
Phần lớn kim cương tự nhiên có độ tuổi từ một đến ba tỷ năm. Những viên kim cương có tuổi đời lâu nhất có niên đại hơn 3,5 tỷ năm, trong khi những viên trẻ nhất cũng đã ít nhất hàng trăm triệu năm tuổi.
5. Ngoài làm trang sức, kim cương còn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực nào?
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Sản xuất phân bón
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- Chế tạo vật liệu cắt, khoan và đánh bóng0%
- Sản xuất xi măng0%
- Chế biến thực phẩm0%Chính xác
Nhờ đạt độ cứng 10/10 trên thang Mohs, kim cương là vật liệu tự nhiên cứng nhất được biết đến. Ngoài giá trị trong ngành trang sức, kim cương còn được sử dụng rộng rãi để sản xuất mũi khoan, lưỡi cắt, dụng cụ mài và đánh bóng có độ chính xác cao trong công nghiệp. Phần lớn kim cương dùng cho mục đích này là kim cương công nghiệp hoặc kim cương tổng hợp.
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- Brazil
- Popigai
- Canada