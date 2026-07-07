Chính xác

Chùa Bà Đanh tọa lạc tại thôn Đanh Xá, xã Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình (trước đây là huyện Kim Bảng, Hà Nam). Chùa còn có tên khác là Bảo Sơn tự, nằm cạnh núi Ngọc nổi tiếng thơ mộng và linh thiêng với diện tích khoảng 10ha.

Chùa là một quần thể kiến trúc liên hoàn gồm nhà bái đường, nhà thượng điện, nhà trung đường, phủ thờ Mẫu, nhà Tổ… Chùa thuộc dòng Phật giáo Đại Thừa sở hữu những nét riêng, khá độc đáo.