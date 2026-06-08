Chính xác

Năm 1984, Vatican trở thành quốc gia đầu tiên và đến nay vẫn là quốc gia duy nhất được UNESCO công nhận toàn bộ lãnh thổ là Di sản Văn hóa thế giới. Trong diện tích chưa đến nửa km² này tập trung nhiều công trình nghệ thuật và kiến trúc nổi tiếng như Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh đường Thánh Phêrô, Nhà nguyện Sistine cùng các bảo tàng và thư viện có giá trị đặc biệt đối với nhân loại.