1. Quốc gia nào được công nhận là nhỏ nhất thế giới về cả diện tích lẫn dân số?
-
Nauru
0%
- Monaco0%
- Tuvalu0%
- Thành Vatican0%Chính xác
Thành Vatican là quốc gia có diện tích "khiêm tốn" nhất hành tinh, với diện tích chỉ khoảng 0,49km2 và dân số chưa tới 1.000 người
2. Toàn bộ lãnh thổ quốc gia này nằm trọn trong lòng thành phố nào?
-
Paris (Pháp)
0%
- Rome (Italy)0%
- Madrid (Tây Ban Nha)0%
- Vienna (Áo)0%Chính xác
Vatican là một quốc gia nằm trong lòng một thành phố khác. Toàn bộ lãnh thổ quốc gia này nằm gọn trong thủ đô Rome của Italy và được bao quanh bởi những bức tường thành cổ
3. Mất khoảng bao lâu để có thể đi bộ xuyên qua toàn bộ lãnh thổ của quốc gia này?
-
Chưa đầy 1 giờ đồng hồ
0%
- Khoảng 3 giờ đồng hồ0%
- Khoảng nửa ngày0%
- Mất 1 ngày0%Chính xác
Theo VaticanTickets, với diện tích nhỏ bé (thậm chí nhỏ hơn nhiều công viên lớn tại các thành phố khác), du khách có thể đi bộ tham quan phần lớn lãnh thổ Vatican trong chưa đầy 1 giờ.
4. Người đứng đầu quốc gia này mang tước hiệu nào?
-
Quốc vương
0%
- Giáo hoàng0%
- Tổng thống0%
- Thủ tướng0%Chính xác
Theo trang thông tin Đối ngoại, Giáo hoàng là nguyên thủ quốc gia Vatican và cũng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu. Giáo hoàng nắm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao đối với Vatican. Chức vụ này thường kéo dài suốt đời, dù Giáo hoàng có quyền từ chức.
5. Vatican chính thức trở thành quốc gia độc lập vào năm nào?
-
1506
0%
- 18700%
- 19290%
- 19450%Chính xác
Vatican chính thức trở thành quốc gia độc lập sau khi ký kết Hiệp ước Lateran với Italy vào năm 1929, kết thúc nhiều thế kỷ tranh chấp về lãnh thổ.
6. Điều gì sau đây là đặc điểm độc đáo về "quốc tịch" tại Vatican?
-
Được cấp dựa trên nơi sinh (quyền nơi sinh)
0%
- Được cấp theo huyết thống từ đời này sang đời khác0%
- Được cấp theo chức vụ và có thể mất đi khi rời nhiệm vụ0%
- Bất kỳ ai đến du lịch cũng có thể xin nhập quốc tịch0%Chính xác
Khác với đa số các quốc gia khác, quốc tịch Vatican chủ yếu được cấp theo vị trí công tác và thường chấm dứt khi người đó thôi giữ chức vụ hoặc nhiệm vụ gắn với Vatican.
7. Quốc gia này sở hữu kỷ lục thế giới nào sau đây về hệ thống giao thông?
-
Quốc gia duy nhất không có đường bộ cho ô tô
0%
- Quốc gia có sân bay quốc tế lớn nhất châu Âu0%
- Quốc gia có tuyến đường sắt quốc gia ngắn nhất thế giới0%
- Quốc gia có hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới0%Chính xác
Vatican sở hữu một tuyến đường sắt quốc gia dài chưa đầy 1km, chủ yếu phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa và đây được coi là một trong những tuyến đường sắt quốc gia ngắn nhất thế giới.
8. Điều đặc biệt nào sau đây đúng với Vatican?
-
Là quốc gia có quân đội riêng lớn nhất châu Âu
0%
- Không thu bất kỳ loại thuế nào trong lãnh thổ của mình0%
- Không có khách du lịch quốc tế0%
- Không sử dụng tiền tệ0%Chính xác
Vatican không áp thuế thu nhập cá nhân đối với công dân và nhân viên của mình. Nguồn thu của Vatican chủ yếu đến từ các hoạt động tài chính, đóng góp tự nguyện của tín đồ và doanh thu du lịch, bảo tàng.
9. Vatican là quốc gia duy nhất trên thế giới được UNESCO công nhận điều gì?
-
Toàn bộ lãnh thổ là Di sản Văn hóa thế giới
0%
- Toàn bộ dân số là công dân danh dự UNESCO0%
- Không có biên giới quốc gia0%
- Không có hệ thống giao thông0%Chính xác
Năm 1984, Vatican trở thành quốc gia đầu tiên và đến nay vẫn là quốc gia duy nhất được UNESCO công nhận toàn bộ lãnh thổ là Di sản Văn hóa thế giới. Trong diện tích chưa đến nửa km² này tập trung nhiều công trình nghệ thuật và kiến trúc nổi tiếng như Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh đường Thánh Phêrô, Nhà nguyện Sistine cùng các bảo tàng và thư viện có giá trị đặc biệt đối với nhân loại.
-
Xem thêm về:
-
Vatican
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Toàn bộ dân số là công dân danh dự UNESCO
- Không thu bất kỳ loại thuế nào trong lãnh thổ của mình
- Quốc gia có sân bay quốc tế lớn nhất châu Âu
- Được cấp theo huyết thống từ đời này sang đời khác
- 1870
- Giáo hoàng
- Khoảng 3 giờ đồng hồ
- Rome (Italy)
- Monaco