Theo Indonesia Busines Post, Indonesia hiện là quốc gia sản xuất niken lớn nhất thế giới.

Niken là một kim loại màu trắng bạc, có ánh kim loại sáng. Khi mới được khai thác hoặc chế biến, niken có vẻ ngoài sáng bóng và có thể bị oxy hóa theo thời gian và chuyển sang màu hơi xám.

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy, nước này chiếm khoảng 50-60% tổng sản lượng niken toàn cầu trong năm 2024. Indonesia sở hữu trữ lượng niken rất lớn, tập trung tại các khu vực như Sulawesi và Maluku.