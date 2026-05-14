1. Quốc gia Đông Nam Á nào hiện là nước sản xuất niken lớn nhất thế giới?
-
Philippines
0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo Indonesia Busines Post, Indonesia hiện là quốc gia sản xuất niken lớn nhất thế giới.
Niken là một kim loại màu trắng bạc, có ánh kim loại sáng. Khi mới được khai thác hoặc chế biến, niken có vẻ ngoài sáng bóng và có thể bị oxy hóa theo thời gian và chuyển sang màu hơi xám.
Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy, nước này chiếm khoảng 50-60% tổng sản lượng niken toàn cầu trong năm 2024. Indonesia sở hữu trữ lượng niken rất lớn, tập trung tại các khu vực như Sulawesi và Maluku.
2. Niken được coi là khoáng sản chiến lược chủ yếu vì vai trò nào dưới đây?
-
Sản xuất xi măng
0%
- Chế tạo pin xe điện0%
- Sản xuất thủy tinh0%Chính xác
Theo International Energy Agency, niken là nguyên liệu quan trọng trong pin lithium-ion dùng cho xe điện (EV). Hàm lượng niken cao giúp pin tăng mật độ năng lượng, kéo dài quãng đường di chuyển và nâng hiệu suất vận hành. Vì vậy, nhu cầu niken tăng mạnh cùng sự phát triển của ngành xe điện toàn cầu.
3. Indonesia từng gây chú ý khi áp dụng chính sách nào đối với quặng niken?
-
Tăng mạnh thuế nhập khẩu niken
0%
- Quốc hữu hóa toàn bộ mỏ niken0%
- Cấm xuất khẩu quặng niken thô0%Chính xác
Indonesia cấm xuất khẩu quặng niken thô nhằm thúc đẩy chế biến sâu trong nước thay vì chỉ bán tài nguyên thô ra nước ngoài. Chính sách này giúp nước này thu hút đầu tư vào luyện kim, sản xuất vật liệu pin và công nghiệp xe điện.
Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Indonesia tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4. Vì sao Indonesia đang hạn chế sản lượng khai thác niken tại một số mỏ lớn?
-
Do trữ lượng niken của nước này sắp cạn kiệt
0%
- Để giảm ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp0%
- Nhằm giảm nguồn cung, hỗ trợ giá niken toàn cầu phục hồi0%Chính xác
Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, quốc gia này đang siết hạn ngạch khai thác niken nhằm kiểm soát nguồn cung toàn cầu, qua đó hỗ trợ giá niken sau giai đoạn lao dốc kéo dài. Trước đó, sản lượng quá lớn từ Indonesia khiến nguồn cung dư thừa, gây áp lực lên giá niken thế giới và ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp khai khoáng ở các quốc gia khác.
5. Indonesia vừa hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nào để thành lập liên minh niken được cho là có thể kiểm soát gần 3/4 sản lượng “vàng trắng” toàn cầu?
-
Malaysia
0%
- Philippines0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo Bne Intellinews, Indonesia và Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong ngành công nghiệp niken bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48. Theo dữ liệu năm 2025 của USGS, sản lượng niken của Indonesia đạt khoảng 2,6 triệu tấn, còn Philippines khoảng 270.000 tấn, chiếm tổng cộng khoảng 73,6% sản lượng khai thác niken toàn cầu.
Liên minh này được kỳ vọng giúp hai nước gia tăng sức ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng pin xe điện toàn cầu, đồng thời có vị thế lớn hơn trong việc định giá và cung ứng niken cho thị trường quốc tế.



