1. Quốc gia nào xây hầm đường bộ dưới biển sâu nhất thế giới?
-
Mỹ
0%
- Trung Quốc0%
- Na Uy0%
- Thụy Điển0%Chính xác
Đường hầm vượt biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy, dài gần 27km, có tên gọi Rogfast. Ở điểm sâu nhất, đường hầm sẽ nằm sâu 392m dưới mực nước biển.
Rogfast hướng đến tạo ra tuyến đường kỷ lục bên dưới bờ biển hiểm trở của Na Uy, giúp kết nối trực tiếp Stavanger và Bergen mà không cần phà. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố tới 40 phút.
2. Việc xây dựng hầm đường bộ này từng có giai đoạn tạm dừng, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Rogfast được khởi công xây dựng đầu năm 2018 nhưng phải tạm dừng một thời gian do chi phí tăng cao và các vấn đề về hợp đồng.
Việc xây dựng đường hầm dài như vậy ở sâu dưới biển cũng đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Giống như đa số đường hầm hiện đại, để tiết kiệm thời gian, Rogfast được xây đồng thời từ hai đầu với mục tiêu đảm bảo hai đội thi công gặp nhau ở giữa với sai số chỉ trong khoảng 5cm. Để đạt mức chính xác này, nhóm dự án đo đạc cẩn thận bằng laser và những thiết bị tinh vi khác.
3. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm nào?
-
2027
0%
- 20300%
- 20330%
- 20360%Chính xác
Sau khoảng thời gian tạm dừng, cuối năm 2021, dự án tiếp tục thi công. Dự án đang đi đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành năm 2033 với chi phí ước tính 2,4 tỷ USD.
Đường hầm gồm hai ống song song, mỗi ống có hai làn xe, với các đường nối ngang và một hành lang khẩn cấp ở trung tâm. Khoảng giữa đường hầm, tài xế sẽ gặp bùng binh kép đồ sộ ở độ sâu 260m dưới mực nước biển.
4. Đường hầm dài nhất thế giới có đoạn ngầm dưới biển hiện nay nằm ở quốc gia nào?
-
Nga
0%
- Canada0%
- Pháp0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Hiện nay, danh hiệu đường hầm dài nhất thế giới có đoạn ngầm dưới biển thuộc về đường hầm Seikan ở miền bắc Nhật Bản. Hầm đường sắt này dài tổng cộng 53,85km, đoạn dưới biển dài 23,3km. Đường hầm Seikan có độ sâu là 240m, nông hơn nhiều so với Rogfast.
5. Quốc gia nào có đường hầm xuyên núi dài gần 60km?
-
Trung Quốc
0%
- Pháp0%
- Nga0%
- Thụy Sĩ0%Chính xác
Hầm đường sắt Gotthard của Thuỵ Sĩ được khánh thành tháng 6/2016, sau 17 năm xây dựng và nhiều thập kỷ lên kế hoạch, tranh luận. Đường hầm đi xuyên qua dãy núi Alps, sâu 2,3m và dài 57km. Đây là hầm đường sắt xuyên núi dài nhất thế giới. Tổng kinh phí xây dựng Gotthard là 11 tỷ Euro
