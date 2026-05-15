Chính xác

Đường hầm vượt biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy, dài gần 27km, có tên gọi Rogfast. Ở điểm sâu nhất, đường hầm sẽ nằm sâu 392m dưới mực nước biển.

Rogfast hướng đến tạo ra tuyến đường kỷ lục bên dưới bờ biển hiểm trở của Na Uy, giúp kết nối trực tiếp Stavanger và Bergen mà không cần phà. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố tới 40 phút.